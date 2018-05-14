Криштиану Роналду заплатит 30 миллионов, чтобы избежать тюремного заключения

Сегодня, 16:33

Португальского футболиста обвиняют в неуплате налогов

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду взял на себя вину по четырем пунктам обвинения в налоговых преступлениях и согласился заплатить штраф в размере 30 миллионов евро, сообщает El Confidencial. Если соглашение будет достигнуто, 33-летний футболист получит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, что при отсутствии судимости не приведет к тюремному заключению.

Сроки разрешения данного вопросы до сих пор неясны, но юристы Роналду намерены закрыть дело еще до старта чемпионата мира по футболу и пытаются сократить сумму штрафа.

Напомним, что Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. Ранее форвард заявлял, что никогда ничего не скрывал и не пытался избежать налоговых платежей, и не признавал себя виновным.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду может установить в Киеве новый рекорд Лиги чемпионовВ главном матче турнира "Реал" встретится с "Ливерпулем".

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду сможет сыграть в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 26 мая в Киеве: травма лидера "Реала" в "Эль-Класико" против "Барселоны" оказалась несерьезной.
налоги, футбол, Реал Мадрид, Криштиану Роналду

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Источник:

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