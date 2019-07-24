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Криштиану Роналду зарабатывает почти миллион долларов за пост в соцсетях

24 июля, 13:35

Португальский футболист – лидер в спорте по заработкам в Instagram

Один из постов Роналду в соцсетях
Один из постов Роналду в соцсетях. Фото: Instagram

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду зарабатывает на рекламе в Instagram больше всех среди спортсменов. Об этом сообщает Hopper HQ, опубликовавший данные о расценках за один рекламный пост в аккаунтах спортсменов в 2019 году. Интересно, что Роналду является самым популярным человеком в социальной сети Instagram. У португальца 176,8 млн подписчиков.

ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram

За один пост в Instagram компании и бренды готовы платить Роналду 975 тысяч долларов. Второе место занимает нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар (722 тысячи), а тройку замыкает форвард "Барселоны" Лионель Месси (648 тысячи). В топ-10 также расположились Дэвид Бекхэм (357 тысяч), Леброн Джеймс (272 тысячи), Роналдиньо (256 тысячи), Гарет Бэйл (218 тысяч), Златан Ибрагимович (200 тысяч), Вират Кохли (196 тысяч) и Луис Суарес (184 тысячи).

Самой высокооплачиваемой звездой в Instagram является 21-летняя американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер. За один пост она получает $1 266 000.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком. Лидер сборной Португалии порадовал юного фаната, сделав с ним совместное фото.



Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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Тег Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Лионель Месси, Леброн Джеймс, Луис Суарес

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Источник:

sport24.ru

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