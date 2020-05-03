Криштиану Роналду застрял на Мадейре из-за проблем с самолетом – СМИ

Возвращение нападающего "Ювентуса" в Италию снова откладывается. Его "воздушному такси" не дают вылететь из Мадрида

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не может покинуть родную Мадейру и вернуться в Турин из-за того, что его частный самолет находится в Мадриде, сообщает португальский телеканал TVI. Самолет не может вылететь из-за ограничений на полеты, введенных испанским правительством из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.

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Как сообщает TVI, пилоту воздушного судна, принадлежащего 5-кратному обладателю "Золотого мяча" Криштиану Роналду, уже трижды было отказано в разрешении на взлет.

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По другой информации, которую распространил ресурс Il Messaggero, самолет Криштиану Роналду уже в воскресенье вечером приземлился в Фуншале, столице Мадейры, где проводит свой карантин нападающий "Ювентуса".

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Ранее сообщалось, что Криштиану может быть причастен к появлению в прессе информации о повторном заражении коронавирусом форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы, так как Роналду якобы не хочет возвращаться в Италию для подготовки к возобновлению сезона.

Отметим, что с 4 мая игрокам Серии А разрешены индивидуальные тренировки, с 18-го – командные. Однако футболистам клубов, которые вернулись после зарубежного карантина, перед возобновлением тренировочного процесса предстоит пройти в Италии двухнедельную обсервацию.

Смотрите, как высоко взлетает во время гола Роналду

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