Криштиану Роналду поприветствовал несуществующих фанатов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поприветствовал фанатов перед центральным матчем 26-го тура чемпионата Италии против "Интера" (2:0). Все бы ничего, но матч проходил без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Италии. Тем не менее, футболист решил повеселиться и продемонстрировал приветственный жест рукой в сторону пустой микстзоны по дороге от автобуса в раздевалку. А затем во время разминки он повторил это же в сторону пустых трибун.

Напомним, что этот матч стал для Криштиану Роналду 1000-м в карьере. Интересно, что 1000-й матч он провел против той же команды, с которой встречался в первом матче в карьере. На его счету 725 голов и 253 результативные передачи, в том числе 99 мячей – в составе сборной Португалии.

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Накануне мы писали, что Месси со скандалом обставил Роналду, став лучшим в истории бомбардиром ТОП-5 чемпионатов. В активе аргентинца – теперь уже 438 голов. Правда, по мнению болельщиков, гордиться этим рекордом Лео не стоит.

Добавим, что свою борьбу с коронавирусом начал и УЕФА. Как мы уже писали, были запрещены рукопожатия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Меры предосторожности будут действовать на матче "Вольфсбург" – "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы.

Недавно мать Криштиану Роналду перенесла инсульт:

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