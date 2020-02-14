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Критические два года: из-за отстранения от еврокубков "МанСити" потеряет сотни миллионов евро

14 февраля, 22:50

Аналитики считают, что от английского гранда откажется часть спонсоров

Болельщик "Манчестер Сити"

Болельщик "Манчестер Сити" / Фото: Reuters

По словам аналитика финансовой отчетности в футболе из Ливерпульского университета Кирана Магуайра, из-за двухлетнего отстранения от участия в Лиги чемпионов и Лиге Европы "Манчестер Сити" потеряет примерно 300 млн фунтов – 361 млн евро. Он считает, что это может критически сказаться на будущем английского клуба, за который выступает украинец Александр Зинченко.

"Манчестер Сити" не получит от УЕФА около 100 млн фунтов за участие в Лиге чемпионов. К этому стоит добавить также деньги с домашних матчей – 30-40 млн фунтов. Плюс некоторые спонсоры прекратят сотрудничество с клубом из-за того, что он не будет играть в еврокубках. Потери в 150 млн фунтов за один сезон могут критически сказаться на будущем "Сити", — сказал Магуайр в эфире телеканала Sky Sports.

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Напомним, УЕФА на два года отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркнул, что английский клуб не сотрудничал во время расследования. Также уже стало известно, кто кто заменит "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов после отлучения клуба от еврокубков.

Смотрите, как "МанСити" играл в нынешней Лиге чемпионов с "Шахтером"

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