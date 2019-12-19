Кровавое "Эль-Классико": после матча "Барселона" – "Реал" было очень жарко

Беспорядки в Барселоне / Фото: Reuters

Стали известны подробности столкновений между полицией и политическими активистами, которые происходили в Барселоне.Обзор матча "Барселона" – "Реал" (0:0) есть на нашем сайте.

Участники беспорядков поджигали мусорные контейнеры и строили на улицах баррикады. Также они устроили столкновения с полицией, в результате которых 10 человек были задержаны, а 60 получили повреждения.

Из них двое получили переломы, а остальные отделались лпгкими повреждениями. 13 человек попали в больницу.

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Напомним, матч "Барселона" – "Реал" должен был состояться осенью, однако был перенесен из-за протестных акций, связанных с заключением в тюрьму лидеров движения за независимость Каталонии от Испании, которые ранее выступали организаторами демонстраций и референдума.

Ранее мы писали, что Серхио Рамос установил рекорд по количеству участий в "Эль Класико". Капитан "Реала" превзошел достижение Мануэля Санчиса, Пако Хенто и Хави. Ближайшим его преследователем является Лионель Месси.

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