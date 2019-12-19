Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,41
26,02

Кровавое "Эль-Классико": после матча "Барселона" – "Реал" было очень жарко

19 декабря, 16:29

Поединок закончился массовыми беспорядками

Беспорядки в Барселоне

Беспорядки в Барселоне / Фото: Reuters

Стали известны подробности столкновений между полицией и политическими активистами, которые происходили в Барселоне.Обзор матча "Барселона" – "Реал" (0:0) есть на нашем сайте.

Участники беспорядков поджигали мусорные контейнеры и строили на улицах баррикады. Также они устроили столкновения с полицией, в результате которых 10 человек были задержаны, а 60 получили повреждения.

Из них двое получили переломы, а остальные отделались лпгкими повреждениями. 13 человек попали в больницу.

Реклама

Читайте также: впервые с 1941 года – 17-летний игрок "Барселоны" установил рекорд "Эль Класико"

Напомним, матч "Барселона" – "Реал" должен был состояться осенью, однако был перенесен из-за протестных акций, связанных с заключением в тюрьму лидеров движения за независимость Каталонии от Испании, которые ранее выступали организаторами демонстраций и референдума.

В тренде
"Барселона" – "Реал": онлайн-трансляция огненного Эль Класико на "Камп Ноу"
"Барселона" vs "Реал"

Ранее мы писали, что Серхио Рамос установил рекорд по количеству участий в "Эль Класико". Капитан "Реала" превзошел достижение Мануэля Санчиса, Пако Хенто и Хави. Ближайшим его преследователем является Лионель Месси.

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов Дортмунд

Смотрите, как "Реал" сыграл вничью в Лиге чемпионов с "ПСЖ"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона Реал Мадрид

Источник: Mundodeportivo

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...