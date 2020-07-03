Круче "Игры престолов": Исландия невероятным видео представила новый логотип

Исландская Ассоциация футбола представила новый логотип национальной сборной и новый комплект экипировки. Исландцы не ограничились обычной фото презентацией, а выпустили невероятный по красоте ролик с суровыми видами островного государства и элементами народного фольклора. А для того, чтобы больше погрузиться в историю происхождения логотипа, был создан специальный сайт, где рассказывают о национальных мифах и героях, ставших прообразами для символа сборной.

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"Благодаря впечатляющему успеху последних лет сборная Исландии привлекла внимание всего мира. С сильным командным духом и неустанной поддержкой нации мы показали, что можем соревноваться на любом уровне. Мы использовали свои сильные стороны и извлекли уроки из сладких побед и горьких поражений, которые сформировали наши ценности. Эти элементы вдохновили нас на новый облик, который символизирует исландское наследие, историю и командный дух. Вместе мы начнем следующую главу – для Исландии", – говорится на официальном сайте.

Фото: landvaettir.ksi.is

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Фото: landvaettir.ksi.is

Фото: landvaettir.ksi.is

Исландия стала настоящим открытием, когда сначала пробилась на чемпионат Европы 2016 года, а затем дошла до четвертьфинала турнира. После этого исландцы пробились на ЧМ-2018, но здесь выступление уже не получилось таким феерическим. На Евро-2020 исландцы попробуют пробиться через стыковые матчи. Сейчас они занимают 39-е место в рейтинге сборных ФИФА.

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Смотрите, как сборная Исландии играла против чемпионов мира:

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