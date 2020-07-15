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Круче не бывает! Украинского футболиста признали лучшим игроком матча чемпионата Италии

15 июля, 09:43

Олег Люлька Олег Люлька

Аналитики поставили Руслану Малиновскому максимальные 10 баллов за гол и два ассиста в поединке с "Брешией"

Аналитический футбольный портал WhoScored назвал украинского полузащитника Руслана Малиновского лучшим футболистом матча 33-го тура чемпионата Италии "Аталанта" – "Брешия", который завершился победой команды Руслана "Аталанты" со счетом 6:2. Напомним, в этой игре Малиновский забил шикарный гол, а также отдал две результативные передачи на автора хет-трика хорвата Марио Пашалича.

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Аналитики выставили Малиновскому максимально высокую оценку за матч с "Брешией" – 10 баллов. Столько же дали и Пашаличу. Но при этом звание Man of the Match присудили все-таки украинцу.

Смотрите, как Малиновский забивал "Брешии"

Отметим, что 27-летний полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский нанес 3 удара по воротам "Брешии" (2 в створ, 1 заблокирован), 85 раз коснулся мяча. Из 67 передач украинца 59 оказались точными (88%), также он дважды удачно пошел в обводку, выиграл одну верховую дуэль, подал 1 угловой и при этом дважды потерял мяч.

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Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

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В целом на счету украинского футболиста в нынешнем чемпионате Италии – 7 голов и 4 результативные передачи в 29 матчах. "Аталанта" Руслана Малиновского занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

Обзор матча "Аталанта" – "Брешиа" (6:2)

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футболист лучший чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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