Круче "пьяной пушки Сидорчука": лучший гол года в Украине забила 16-летняя красотка

Надежда Иванченко / Фото: Facebook

Реклама

Автором лучшего украинского гола 2019 года признана 16-летняя Надежда Иванченко. Этого звания девушка удостоилась на церемонии Футбольные звезды Украины, состоявшейся в понедельник, 2 декабря, на главной арены страны – НСК "Олимпийский".

Смотрите тройку лучших голов Украины-2019

Лучшие голы Украины в 2019 году. Instagram УАФ

Читайте также: Цыганков и Марлос, посторонитесь! Украинский "Золотой мяч" выиграл Тайсон

По результатам SMS-голосования, в борьбе за звание самого красивого гола года победил мяч, забитый хрупкой нападающей девичьей сборной Украины U-17 и клуба "Ладомир" (Владимир-Волынский) Надеждой Иванченко в отборочном поединке Евро-2020 против сербок. Хоть тот матч наши девушки проиграли 2:4, Иванченко его никогда в своей жизни не забудет, ведь в нем отличилась шикарным дальним ударом почти с 30 метров, отправив мяч под перекладину ворот балканок.

INSTAGRAM

Отметим, что в шорт-листе номинантов на звание лучшего украинского гола года было еще два мяча-красавца. Во-первых, дальний удар полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Шахтером" (2:1), который за причудливую траекторию полета мяча прозвали "пьяной пушкой Сидорчука". Во-вторых, "золотой" гол хавбека сборной Украины U-20 Георгия Цитаишвили в финале победного для нас молодежного чемпионата мира против ровесников из Южной Кореи (3:1). Однако эти голы проиграли конкуренцию мячу, забитому Надеждой Иванченко.

Читайте также: Бывший талисман "Манчестер Сити" – лучший украинский легионер 2019 года

Ранее мы писали, что "Шахтер" обошел "Динамо" в борьбе за звание лучшей академии украинского футбола. В этом году "горняки" впервые в своей истории выиграли чемпионаты страны во всех возрастных категориях.

Также сообщалось, что на 44-м году Шевченко выиграл награду, которой в его карьере еще не было. В борьбе за звание лучшего тренера Украины наставник первой сборной страны обошел Александра Петракова и Виктора Скрипника.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама