Круче Шевы и Роналду: у нашей отборочной группы – сенсационный лидер

Турнирную таблицу, победив Литву, неожиданно возглавил карликовый Люксембург

Сборная Люксембурга. Фото flf.lu.

Круче Шевы и Роналду: у нашей отборочной группы – сенсационный лидер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/225/f69/5c9225f69b4ed.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/225/f69/5c9225f69b4ed.png 2019-03-23T09:56:00+02:00 Футбол Турнирную таблицу, победив Литву, неожиданно возглавил карликовый Люксембург

По итогам первого тура в отборочной группе В, где выступает сборная Украины, образовался неожиданный лидер. Им стала команда Люксембурга, занимающая 87-е место в рейтинге ФИФА. Представители карликового государства дома одержали волевую победу над Литвой со счетом 2:1 и, воспользовавшись потерей очков португальцами и украинцами, с тремя очками вышли в лидеры подгруппы.

Обзор матча Люксембург – Литва – 2:1

Люксембург пропустил на 14-й минуте от Черных. Однако на 45-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу 19-летнего полузащитника "Майнца" Баррейро. Кстати, в недавнем матче его "Манйц" разгромил в Бундеслиге "Шальке" Евгения Коноплянки 3:0, хотя ни Баррейро ни Коноплянка участия в той игре не принимали. Ну а победный для Люксембурга мяч в поединке с Литвой на 55-й минуте забил нападающий Жерсон Родригес, выступающий за японский клуб "Джубило Ивата".

Турнирная таблица группы B

Напомним, в следующем матче отбора Евро-2020 именно Люксембург будет соперником Украины. Команда Шевченко сыграет в гостях с лидером группы в понедельник, 25 марта.

Как сообщалось ранее, на фартовый Люксембург Украины выйдет с нефартовым арбитром.

Также сообщалось, что болельщики могут проголосовать за лучшего и худшего игрока нашей сборной в матче с Португалией.

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