Круче Зидана: Лунин назван самым дорогим вратарем испанской Сегунды

Украинский голкипер "Овьедо" на один миллион дороже сына главного тренера "Реала"

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий за "Реал Овьедо" на правах аренды, признан самым дорогим кипером второго испанского дивизиона – Сегунды. Такого звания Лунина, который накануне помог "Оьведо" спастись от поражения в игре с "Уэской", удостоил авторитетный портал Transfermarkt.

5 самых дорогих вратарей Сегунды

Стоимость вратаря главной сборной Украины Андрея Лунина, который был признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира-2019, оценивают в три миллиона евро. Первое место в рейтинге самых дорогих киперов Сегунды украинец делит со стражем ворот "Райо Вальекано" – македонцем Столе Димитриевски.

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Интересно, что сразу за ними расположился сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана – Лука Зидан, выступающий на правах аренды за "Расинг Сантандер". Его оценивают в 2 млн евро.

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Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

При этом Андрей Лунин является самым дорогим футболистом своей новой команды – "Овьедо". Второе место с большим отставанием от украинца занимает панамец Эдгар Йоэль Барсенас, стоимость которого оценивают в 1,2 миллиона евро.

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Напомним, в воскресном матче с "Уэской" именно Андрей Лунин на седьмой добавленной минуте дальним вводом мяча от своих ворот разогнал атаку "Овьедо", которая увенчалась спасительным голом Бальде. Ничья 1:1 принесла украинцу первое очко в новой команде.

Смотрите, как сборная Украины с Луниным на воротах играла товарищеский матч с Нигерией (2:2)

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