Круче зятя Марадоны: фаны "МанСити" признали Зинченко лучшим игроком месяца
Украинский футболист набрал 45% голосов, опередив аргентинского форварда "горожан" Серхио Агуэро
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признан лучшим игроком команды в феврале. Победитель определялся путем опроса на клубном сайте "горожан", в котором приняло участие почти 25 тысяч болельщиков.
Украинец отыграл в феврале 5 матчей во всех турнирах, сделав 2 результативные передачи. При этом Зинченко выиграл с "МанСити" Кубок Лиги, проведя полный финальный матч против "Челси" на "Уэмбли".
По итогам голосования, Зинченко набрал 45% голосов, опередив форварда "горожан" – бывшего зятя Диего Марадоны Серхио Агуэро, который набрал 41%. Интересно, что при этом Серхио Агуэро признан лучшим игроком февраля во всей английской Премьер-лиге.
Как сообщалось ранее, в последнем матче "МанСити", против "Уотфорда" 9 марта (3:1), Зинченко, хоть и отбегал все 90 минут, но проявил себя не лучшим образом. Именно из-под него "Уотфорд" забил мяч престижа. Кроме того, сам "Манчестер Сити" открыл счет при содействии судьи, закрывшего глаза на офсайд.
Также сообщалось, что тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу лидерство команды Зинченко в АПЛ до лампочки: "Кому нужно первое место в марте?".
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