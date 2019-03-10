Круче зятя Марадоны: фаны "МанСити" признали Зинченко лучшим игроком месяца

Украинский футболист набрал 45% голосов, опередив аргентинского форварда "горожан" Серхио Агуэро

Невероятный Зинченко. Фото: AFP

Круче зятя Марадоны: фаны "МанСити" признали Зинченко лучшим игроком месяца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4ca/e8c/5c84cae8c6f72.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4ca/e8c/5c84cae8c6f72.png 2019-03-10T10:53:00+02:00 Футбол Украинский футболист набрал 45% голосов, опередив аргентинского форварда "горожан" Серхио Агуэро

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признан лучшим игроком команды в феврале. Победитель определялся путем опроса на клубном сайте "горожан", в котором приняло участие почти 25 тысяч болельщиков.

Украинец отыграл в феврале 5 матчей во всех турнирах, сделав 2 результативные передачи. При этом Зинченко выиграл с "МанСити" Кубок Лиги, проведя полный финальный матч против "Челси" на "Уэмбли".

По итогам голосования, Зинченко набрал 45% голосов, опередив форварда "горожан" – бывшего зятя Диего Марадоны Серхио Агуэро, который набрал 41%. Интересно, что при этом Серхио Агуэро признан лучшим игроком февраля во всей английской Премьер-лиге.

Как сообщалось ранее, в последнем матче "МанСити", против "Уотфорда" 9 марта (3:1), Зинченко, хоть и отбегал все 90 минут, но проявил себя не лучшим образом. Именно из-под него "Уотфорд" забил мяч престижа. Кроме того, сам "Манчестер Сити" открыл счет при содействии судьи, закрывшего глаза на офсайд.

Также сообщалось, что тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу лидерство команды Зинченко в АПЛ до лампочки: "Кому нужно первое место в марте?".

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