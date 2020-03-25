"Кручу педали в спортзале": Григорий Суркис дал совет, как бороться с коронавирусом

Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис заявил, что у него все хорошо со здоровьем. 70-летний функционер показал, как нужно заниматься дома во время карантина. Ранее игрок "Динамо" рассказал о праздновании дня рождения.

"Искренне тронут вниманием некоторых СМИ, которые вдруг озаботились состоянием моего здоровья. Но для ажиотажа нет ни малейшего повода. Я кручу педали в спортзале. Всем рекомендую, тогда никакой вирус вас не догонит. Доброго вам здоровья, соотечественники. И доброжелатели, и недоброжелатели", – сказал Суркис.

По состоянию на 25 марта, в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев.

Напомним, что накануне игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам. Футболисты призвали быть ответственными в связи с эпидемией: "Сейчас главное – это безопасность каждого из нас".

Смотрите, как Игорь Суркис наливает на ноге рулон туалетной бумаги:

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