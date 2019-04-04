Крупнейший налоговый скандал в истории футбола: Роналду проиграл суд немецкому журналу
Португалец требовал, чтобы издание удалило материал о нем
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду проиграл судебный процесс против немецкого издания Spiegel, сообщает L`Equipe. В 2017 году еженедельник опубликовал материалы, касающиеся методов, которые 34-летний португальский форвард использовал для уклонения от уплаты налогов.
В феврале 2017 года областной суд Гамбурга временно распорядился, чтобы Spiegel удалил с сайта публикации о Роналду. Разбирательства по восстановлению материалов шли два года и в итоге завершились в пользу еженедельника.
"После более чем двухлетнего молчания Der Spiegel представляет читателям материалы, раскрывающие один из крупнейших налоговых скандалов в истории футбола", – говорится в заявлении издания.
22 января 2019 года спортсмен был приговорен к 23 месяцам заключения и штрафу в 19 млн евро. По испанскому законодательству, поскольку у футболиста отсутствовала судимость, а срок не превышал двух лет, Роналду не был заключен под стражу.
А не так давно полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК Криштиану Роналду по делу об изнасиловании. 34-летняя модель Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Крупнейший налоговый скандал в истории футбола: Роналду проиграл суд немецкому журналу". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роналду вылечил травму раньше срока и готов сыграть в Лиге чемпионов
Португальский футболист травмировался в матче против Сербии в отборе на Евро-2020
Ела макароны четыре дня подряд: подруга Роналду опровергла слухи о беременности
Подруга звезды сборной Португалии призналась,что еще не отошла от предыдущих родов
Миллионы евро в год: Месси обыграл Роналду со счетом 130:113
Названа топ-пятерка футболистов с самыми высокими доходами. У Неймара – "жалкие" 92 миллиона
Месси признался, что ему было приятно играть против Роналду
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" скучает по Криштиану Роналду, который ушел из чемпионата Испании