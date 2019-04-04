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Крупнейший налоговый скандал в истории футбола: Роналду проиграл суд немецкому журналу

Сегодня, 20:20

Португалец требовал, чтобы издание удалило материал о нем

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP
Крупнейший налоговый скандал в истории футбола: Роналду проиграл суд немецкому журналу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/617/cd6/5ca617cd64d56.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/617/cd6/5ca617cd64d56.jpg Футбол Португалец требовал, чтобы издание удалило материал о нем

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду проиграл судебный процесс против немецкого издания Spiegel, сообщает L`Equipe. В 2017 году еженедельник опубликовал материалы, касающиеся методов, которые 34-летний португальский форвард использовал для уклонения от уплаты налогов.

В феврале 2017 года областной суд Гамбурга временно распорядился, чтобы Spiegel удалил с сайта публикации о Роналду. Разбирательства по восстановлению материалов шли два года и в итоге завершились в пользу еженедельника.

"После более чем двухлетнего молчания Der Spiegel представляет читателям материалы, раскрывающие один из крупнейших налоговых скандалов в истории футбола", – говорится в заявлении издания.

22 января 2019 года спортсмен был приговорен к 23 месяцам заключения и штрафу в 19 млн евро. По испанскому законодательству, поскольку у футболиста отсутствовала судимость, а срок не превышал двух лет, Роналду не был заключен под стражу.

А не так давно полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК Криштиану Роналду по делу об изнасиловании. 34-летняя модель Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. 

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Тег суд, налог, футболист, Криштиану Роналду

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