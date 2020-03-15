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Крушение мифа: Роналду не отдаст свои отели под больницы для заразившихся коронавирусом

15 марта, 21:10

Богдан Юрков

Появившаяся ранее новость о щедром жесте знаменитого португальского футболиста оказалась фейком

Трогательная новость, растиражированная мировыми СМИ, о том, что из-за коронавируса Роналду устроит в своих отелях больницы, не подтвердилась. Об этом сообщает La Repubblica.

Сам футболист сейчас находится в самоизоляции (с семьей) на своей вилле на Мадейре и не общается с прессой, но от его окружения журналистам удалось узнать, что он не планирует (по крайней мере, пока) подобную акцию.

Как оказалось, первой ложную информацию запустила в СМИ президент благотворительной организации Essencia Humana Паула Карвалью, которую, по ее словам, дезинформировал другой человек, назвать которого она отказалась.

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Ранее сообщалось, будто бы нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду предоставит свою сеть отелей в Португалии в качестве госпиталей для заразившихся коронавирусом, где они смогут проживать бесплатно на время лечения. При этом футболист якобы намеревался из своего кармана платить докторам и рабочим в гостиницах.

Добавим, что перед этим Роналду отказался возвращаться с Мадейры в Италию, узнав, что коронавирус обнаружили у его одноклубника по "Ювентусу" Даниэле Ругани.

Отметим, что недавно мать Роналду перенесла инсульт

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Португалия Криштиану Роналду коронавирус

Источник: Football.ua

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