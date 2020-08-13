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Крушители "Ливерпуля" остановят немецких "быков": прогноз на матч Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Атлетико"

13 августа, 16:23

Олег Люлька Олег Люлька

Самым вероятным счетом сегодняшнего четвертьфинала аналитики называют 1:0 в пользу клуба из Мадрида

В четверг, 13 августа, в Лиссабоне в матче "Лейпциг" – "Атлетико" определится второй полуфиналист Лиги чемпионов. Аналитики предрекают, что им станет клуб из Мадрида. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть "Лейпциг" – "Атлетико" онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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На победу мадридского "Атлетико" в основное время матча на стадионе "Жозе Алваладе" установлен коэффициент 2.15, на ничью – 3.25, на победу "Лейпцига" – 3.80. Иными словами, вероятность выигрыша испанцев по итогам 90 минут оценивают в 51 процент, ничейного исхода – в 26 процентов, выигрыша немецких "быков" – в 23 процента. Наиболее вероятным счетом основного времени называют 1:0 в пользу "Атлетико" (коэффициент 5.70).

Что касается выхода в полуфинал Лиги чемпионов с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то коэффициент на "Атлетико" равен 1.51, тогда как на "Лейпциг" – 2.58. То есть 63% против 37% – в пользу мадридцев.

Диего Симеоне

Диего Симеоне / Фото: Reuters

"Выиграть не просто важно, это единственный вариант. Я сосредоточен на том, чтобы как можно лучше подготовиться к игре и направить ее в нужное нам русло. Повторю, победить не важно. Это единственное, что можно сделать", – настолько решительно на поединок с "Лейпцигом" настроен главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне, подопечные которого на предыдущей стадии турнира выбили из борьбы действующего обладателя трофея "Ливерпуль"

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ТОП-5 претендентов на гол у "Лейпцига"

  • Патрик Шик 3.00 (коэффициент на "забьет гол")
  • Юссуф Поульсен 3.20
  • Кристофер Нкунку 3.50
  • Дани Ольмо 3.50
  • Марсель Забитцер 4.00

Смотрите, как забивает Патрик Шик

ТОП-5 претендентов на гол у "Атлетико"

  • Альваро Мората – 2.50
  • Диего Коста – 2.70
  • Жуан Феликс – 2.80
  • Иван Шапонич – 2.90
  • Витоло – 3.00
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Смотрите, как забивает Альваро Мората

Напомним, что победителя четвертьфинальной пары "Лейпциг" – "Атлетико" на следующем этапе Лиги чемпионов уже поджидают Неймар и Мбаппе. Накануне их "ПСЖ" обыграл "Аталанту" 2:1, забив два мяча на последних минутах основного времени.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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прогноз Лига чемпионов Лейпциг Атлетико Мадрид котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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