Крушители "Зенита" с супер-орлицей: досье на команду Лажи – соперника "Шахтера" в Лиге Европы

Все, что нужно знать о португальской "Бенфике", с которой "горняки" сиграют в 1/16 финала ЛЕ

Лучший бомбардир "Бенфики" Пицци / Фото: Getty Images

По итогам состоявшейся в Ньоне жеребьевки, в 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" встретится с лиссабонской "Бенфикой". Первый матч пройдет в Харькове 20 февраля, ответный – 27-го на стадионе Света "Эштадиу да Луш". "Бенфику" отлично должен знать тренер "горняков" португалец Луиш Каштру, ранее не раз игравший с ней у себя на родине. Давайте познакомимся поближе с ней и мы!

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Главная фишка "Бенфики" – ее живой талисман. Это – орел, точнее, орлица Витория, которая перед каждым домашним матчем лиссабонцев совершает полет над стадионом и эффектно садится на логотип клуба.

Сразу отметим, что вариант с "Бенфикой" не был в представлении украинских болельщиков лучшим вариантом для "Шахтера". По результатам опроса, который проходил на нашем сайте, наиболее предпочтительным соперником для дончан виделся шведский "Мальме" – однако украинской мести скандинавам за киевское "Динамо", по крайней мере на этапе 1/16 Лиги Европы, не будет.

Вместе с тем на стадии 1/16 Лиги Европы "Шахтеру" удалось избежать встречи с главными фаворитами турнира – "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" и "Интером".

Результаты голосования на самого желанного соперника "Шахтера" по 1/16 Лиги Европы

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37.78% Мальме (Швеция)

15.56% ЛАСК (Австрия)

13.33% Базель (Швейцария)

6.67% Истанбул Башакшехир (Турция)

4.44% Арсенал (Англия)

4.44% Брага (Португалия)

4.44% Гент (Бельгия)

4.44% Манчестер Юнайтед (Англия)

2.22% Бенфика (Португалия)

2.22% Зальцбург (Австрия)

2.22% Интер (Италия)

2.22% Эспаньол (Испания)

"Бенфика" в нынешнем евросезоне. Отметим, что лиссабонцы, как и "Шахтер", попали в 1/16 Лиги Европы, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов. Причем за бортом еврокубков португальский клуб оставил команду экс-"горняка" Ярослава Ракицкого "Зенит", разгромив ее дома в последнем матче группового раунда ЛЧ со счетом 3:0.

Нельзя сказать, что квартет Лиги чемпионов, в котором выступали лиссабонцы, был группой смерти. Тем не менее, заработать путевку в 1/8 финала главного еврокубка "Бенфике", возглавляемой 43-летним португальцем Бруну Лажи, не удалось.

Матчи "Бенфики" в групповом раунде ЛЧ

17 сентября Бенфика – Лейпциг – 1:2

2 октября Зенит – Бенфика – 3:1

23 октября Бенфика – Лион – 2:1

5 ноября Лион – Бенфика – 3:1

27 ноября Лейпциг – Бенфика – 2:2

10 декабря Бенфика – Зенит – 3:0

Смотрите, как "Бенфика" проигрывала "Лейпцигу" и "Лиону"

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Предыдущие встречи "Шахтера" и "Бенфики". 12 лет назад соперники встречались в групповом раунде Лиги чемпионов. В гостях "Шахтер" победил 1:0 благодаря голу Жадсона. Однако в Донецке "горняки" проиграли португальцам – 1:2 (Лукарелли, 30 с пенальти – Кардосо, 6, 22). Как следствие, "горняки" тогда заняли последнее место в группе, вылетев из еврокубков. "Бенфика" же финишировала в том квартете третьей следом за "Миланом" и "Селтиком".

Кроме того, 10 лет назад "Шахтер" и "Бенфика" проводили товарищеский матч, который остался за португальцами (2:0).

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Цена "Бенфики". Авторитетный портал Transfermarkt оценивает состав "Бенфики" в 320 миллионов евро – то есть почти в 2,5 раза дороже кадровой обоймы "Шахтера" (137 млн евро).

Самые дорогие игроки "Бенфики"

Самые дорогие игроки "Шахтера"

Карлуш Винисиус. Фото – Getty Images

Добавим, что лучшими бомбардирами "Бенфики" в нынешнем сезоне являются правый вингер португалец Пицци (18 голов в 24 матчах) и центральный нападающий бразилец Карлуш Винисиус, на счету которого 14 голов в 20 сыгранных поединках.

Смотрите, как забивает Пицци

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