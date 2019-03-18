"Крутой крестный": к Ротаню в Киеве наведался его кум Коноплянка
Вингер сборной Украины зарядился энергией от общения с крестницей перед матчем с Португалией
Перед началом сбора в составе национальной команды перед игрой с Португалией вингер "Шальке" Евгений Коноплянка успел заскочить в гости к своему куму – нынешнему тренеру молодежной сборной Украины Руслану Ротаню. Совместное фото выложила в Instagram жена Руслана Ротаня – Кристина, подписав его: "В гости приехал наш крестный. Оооочень рады видеть. Приезжай чаще".
"Такой крутой крестный!", – отметил в комментариях под сообщением Кристины один из ее подписчиков.
Отметим, что Коноплянка наведался к Ротаню в апартаменты престижного столичного района – Новопечерские липки.
Фото Instagram
Напомним, Руслан Ротань – многодетный отец. У него аж пять детей. Трое – от предыдущего брака. Еще двух девочек – 5-летнюю Мирославу и Доминику, которой годик с небольшим – родила ему нынешняя красавица-жена Кристина.
Бесстрашная супруга Руслана Ротаня. Фото Instagram
Как сообщалось ранее, не исключено, что уже в ближайшем матче отбора Евро-2020 против Португалии 22 марта партнером Евгения Коноплянки по сборной Украины будет "горняк" Жуниор Мораес.
Также сообщалось, что коуч сборной Андрей Шевченко рассказал о разговоре с президентом, который видел его главным тренером "Динамо".
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