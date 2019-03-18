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"Крутой крестный": к Ротаню в Киеве наведался его кум Коноплянка

Сегодня, 13:41

Вингер сборной Украины зарядился энергией от общения с крестницей перед матчем с Португалией

Кумовья Коноплянка и Ротань
Кумовья Коноплянка и Ротань.
"Крутой крестный": к Ротаню в Киеве наведался его кум Коноплянка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f82/7c3/5c8f827c3ade2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f82/7c3/5c8f827c3ade2.png Футбол Вингер сборной Украины зарядился энергией от общения с крестницей перед матчем с Португалией

Перед началом сбора в составе национальной команды перед игрой с Португалией вингер "Шальке" Евгений Коноплянка успел заскочить в гости к своему куму – нынешнему тренеру молодежной сборной Украины Руслану Ротаню. Совместное фото выложила в Instagram жена Руслана Ротаня – Кристина, подписав его: "В гости приехал наш крестный. Оооочень рады видеть. Приезжай чаще".

"Такой крутой крестный!", – отметил в комментариях под сообщением Кристины один из ее подписчиков.

Отметим, что Коноплянка наведался к Ротаню в апартаменты престижного столичного района – Новопечерские липки. 

Фото Instagram

Напомним, Руслан Ротань – многодетный отец. У него аж пять детей. Трое – от предыдущего брака. Еще двух девочек – 5-летнюю Мирославу и Доминику, которой годик с небольшим – родила ему нынешняя красавица-жена Кристина.

Бесстрашная супруга Руслана Ротаня. Фото Instagram

Как сообщалось ранее, не исключено, что уже в ближайшем матче отбора Евро-2020 против Португалии 22 марта партнером Евгения Коноплянки по сборной Украины будет "горняк" Жуниор Мораес.

Также сообщалось, что коуч сборной Андрей Шевченко рассказал о разговоре с президентом, который видел его главным тренером "Динамо".

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Тег Сборная Украины, Евгений Коноплянка, Руслан Ротань, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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