Крысы испортили систему VAR на матче чемпионата Франции

В матче "Ниццы" и "Тулузы" случился очень не приятный эпизод

Реклама

Первый круг чемпионата Франции завершался 10 матчами 19-го тура. При этом система VAR была использоваться не везде.

Дело в том, что при тестировании видеопомощника арбитра на противостоянии "Ниццы" и "Тулузы" были обнаружены проблемы с кабелями.

Читайте также: VAR в боксе: в Британии хотят ввести систему видеоповторов после разогрева Ломаченко

Некоторые из них были уничтожены крысами, и до начала игры не удалось починить ВАР. Напомним, что система ВАР была внесена в футбольные правила в 2018 году, и тогда же дебютировала в Лиге 1.

Смотрите поединок Лиги Европы, в котором играла "Ницца":

Как мы писали ранее, скандал с VAR грянул в Саудовской Аравии: систему видеопомощи арбитрам отключили во время матча, чтобы подзарядить телефон. Это сделал один из сотрудников стадиона, в гаджете которого села батарея.

Между тем недавно защитник "Шахтера" раскритиковал VAR в Лиге чемпионов. "Знаете, после матча с "Аталантой" я не верю в VAR", – сказал Сергей Кривцов, имея в виду спорный пенальти в ворота "горняков", назначенный после использования видеопомощи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама