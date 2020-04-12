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"Кто дал им право трогать мои деньги?" Легионер возмущается решением российского клуба

12 апреля, 10:06

Александр Трикиша

Футболист "Локомотива" отказывается идти на сокращение зарплаты из-за пандемии

Перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан остался недоволен решением руководства клуба снизить зарплаты игрокам во время пандемии коронавируса. Ранее главный тренер команды Юрий Семин сообщил, что оклад футболистов будет урезан на 40%.

"Кто дал им право трогать мои деньги? Они прислали мне документ на русском языке. Я разорвал его. Они хотели, чтобы я его подписал", – сказал Фарфан во время прямого эфира в Instagram экс-игрока сборной Перу Роберто Гизасолы.

Ранее мы рассказывали, что в связи с ситуацией с коронавирусом на сокращение зарплат согласились игроки "Спартака".Во время самоизоляции и до возобновления тренировочного процесса футболисты этой московской команды будут получать на 40 процентов меньше денег, чем прописано в их контрактах.

Ранее мы писали, что наставник "Наполи" отказался от зарплаты, чтобы помочь сотрудникам клуба. Дженнаро Гаттузо поможет людям, которые были отправлены в отпуск.

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Также сообщалось, что "Бавария" вслед за "Ювентусом" и "Барселоной" объявила о сокращении зарплат. Мюнхенский клуб начинает экономить в условиях пандемии.

Чем занимается футбольный комментатор во время карантина:

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чемпионат России Локомотив Москва коронавирус Джефферсон Фарфан

Источник: Сегодня|Спорт

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