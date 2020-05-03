Кто круче: звезды "Реала" и "Барселоны" устроили перепалку в соцсетях, подколов друг друга

Жерар Пике и Икер Касильяс опубликовали в соцсетях памятные видео

Вчера вечером две знаковые фигуры в истории испанских грандов – "Барселоны" и "Реала" – устроили своеобразную "перестрелку" в соцсетях. Защитник "Барселоны" Жерар Пике опубликовал видео Эль-Класико 2009 года, в котором каталонцы разгромили мадридскую команду со счетом 6:2. К слову, "Реал" и "Барселона" затеяли невероятный матч после коронавируса.

В том поединке 11-летней давности Пике забил один из мячей.

Однако многолетний вратарь "Реала" Икер Касильяс не стал молча терпеть унижение и ответил коротким и остроумным твитом: "11+2=13".

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38-летний экс-голкипер сборной Испании имел в виду, что "Реал" 13 раз выигрывал Кубок чемпионов – больше всех других клубов Европы. Интересно, что под сообщением Жерара свои "лайки" поставило около 69 тысяч человек, а ответ Икера позитивно оценили уже более 93 тысяч пользователей соцсетей.

Читайте о том, что Касильяс официально заявил о желании стать главой испанского футбола.

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