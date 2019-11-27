"Кто лучше выглядит и лучше готов, тот и выходит на поле": Михайличенко рассказал о матче с "Мальме"

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко провел регламентную пресс-конференцию накануне матча пятого тура группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме".

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"Что касается результата, я не хотел бы говорить об этом, потому что мы приехали играть и побеждать. В нашей группе ни одна из команд не потеряла шансов пробиться в европейскую весну. Турнирная таблица настолько плотная, что нужно не только демонстрировать свою игру, но и добиваться результата", – отметил наставник.

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"Мы стараемся ставить лучших игроков на каждую игру. Когда проводится большое количество матчей за короткий промежуток времени, то всегда есть позиции, которые можно усилить, кому-то из футболистов дать отдохнуть, а кому-то – поиграть. Кто лучше выглядит и лучше готов, тот и выходит на поле", – рассказал главный тренер.

Напомним, что в последних двух турах Лиги Европы "Динамо" предстоит побороться за путевку в 1/16 финала турнира. На данный момент, имея шесть очков, киевляне делят первое место с "Копенгагеном". На один пункт от них отстает "Мальме". В предыдущем поединке Лиги Европы команда Михайличенко в гостях разошлась миром с "Копенгагеном" 1:1.

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