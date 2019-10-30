Кто покажет жаркие разборки между "Ливерпулем" и "Арсеналом" на "Энфилде"

"Красные" чаще всех выигрывали трофей, а "Канониры" были в финале в 2018 году

"Арсенал" / Фото: Reuters

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Сегодня, 30 октября, английские гранды "Ливерпуль" и "Арсенал" сразятся за место в 1/4 финала Кубка английской лиги на поле мерсисайдцев – на "Энфилде". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка в Ливерпуле с подробным описанием его ключевых моментов, интересными фактами, статистикой и фото самых ярких моментов.

Начало встречи в 21:30 по киевскому времени, в Украине это топовое сражение покажет телеканал Setanta Sports.

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"Арсенал" на предыдущей стадии турнира разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 5:0. "Ливерпуль" с более скромный счетом оставил за бортом турнира "Милтон Кинс Донс" – 2:0. Кстати, "Ливерпуль" является рекордсменом по победам в Кубке Лиги – в его активе ни много ни мало 8 трофеев, а последний был взят в 2012-м. У "Канониров" всего два Кубка, и то последний успех датируется аж 1993 годом. Но в финале лондонцы играли буквально в 2018-м, уступив "Манчестер Сити". Ранее мы писали, что капитан "Арсенала" "послал" освистывающих его фанатов и обиженно ушел в раздевалку.

Победа в Кубке английской Лиги в этом сезоне очень пригодилась бы главному тренеру "Арсенала" Унаи Эмери, поскольку команда не выглядит способной бороться за чемпионство с теми же "МанСити" и "Ливерпулем". Но, чтобы вести коллектив вперед "Арсеналу" нужны лидеры. И вот накануне поединка с "красными" Эмери подчеркнул, что в этом плане рассчитывает на немецкого полузащитника Месута Озила, чье будущее в Лондоне раньше было под большим вопросом.

"У нас с Озилом был очень хороший разговор, – признал наставник. – Я сказал, что мое отношение к нему не поменялось. Он знает, чего я от него жду. Он — в команде. Нам нужно его качество, его мастерство, его стабильность. Нам нужен его позитивный настрой — тогда он помогает команде. Я хочу, чтобы он помогал нам на поле, как это было в предсезонный период, как это было месяц назад".

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