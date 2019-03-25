Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Кто самая сексуальная? Конечно ты, Ира!": жена динамовца откровенно поговорила со своим зеркалом

Сегодня, 20:21

Супруга Николая Морозюка рассказала, как стать наслаждением для мужчины

Ирина Морозюк во время "разговора" с зеркалом
Ирина Морозюк во время "разговора" с зеркалом. Фото: Instagram
"Кто самая сексуальная? Конечно ты, Ира!": жена динамовца откровенно поговорила со своим зеркалом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/91a/206/5c991a2061da7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/91a/206/5c991a2061da7.png Футбол Супруга Николая Морозюка рассказала, как стать наслаждением для мужчины

Сексапильная жена динамовца Николая Морозюка, выступающего на правах аренды в Турции, снова всколыхнула сеть своей смелой внешностью и не менее смелыми откровениями. 

"Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: "Кто на свете всех милее, всех шикарней и мудрее, красивее, сексуальней ну и т.д???" - "Ну, конечно, ты, Ира! Что за вопросы дебильные?!" - написала в Instagram Ирина Морозюк, похваставшись фотографией своего шикарного бюста.

Кроме того, в еще более откровенном наряде Ирина Морозюк поделилась с девушками рецептом успешных отношений с мужчинами.

"Часто слышу от незамужних, одиноких девушек о том, что настоящих мужчин все меньше и меньше. Это правда? Парни, принцы - вы че, охренели? Вы где? Но мне кажется, что дело не только в мужчинах, а и в самих барышнях, которые всячески поощряют и оправдывают поведение мужчин. Не позвонил – наверно, занят! Не написал - телефон заглючил! Не приехал – колесо пробил! Не поздравил – вне сети был! Но на самом деле ... НЕ ХОТЕЛ. Девушки очень часто совершают ошибки, боясь потерять еще даже не своего парня. Да, бл***, если чувак ничего не хочет для тебя делать, нахера тебе такой? Он либо после "трам тарарам" пропадет, либо и всю жизнь ни черта делать для тебя не будет! И я сейчас не только о воздержании от секса говорю, парень должен попотеть, чтобы ты на свидание с ним пошла. Ибо н***й тратить свое время и энергию...", – написала Ирина Морозюк.

"Вот, допустим, я всегда любила напористых мужчин! - выходи, я под домом! А то сейчас буду сигналить и твоим соседям – капец. Я много раз говорила о том, что мужчина – добытчик, и только тяжело пойманную добычу он будет кушать наслаждаясь", – заключила жена динамовца.

Как сообщалось ранее, Ирина Морозюк "превратилась в порося, попа с целлюлитом".

Также сообщалось, что жена динамовца показала свое лицо спустя три дня после ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Динамо Киев, Николай Морозюк, Ирина Морозюк, Ризеспор

Вы сейчас просматриваете новость " "Кто самая сексуальная? Конечно ты, Ира!": жена динамовца откровенно поговорила со своим зеркалом". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Instagram

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самая эпатажная жена украинского футболиста разыгрывает обед среди своих подписчиков

20 марта, 15:52

Ирина Морозюк просит своих подписчиков подкинуть ей идеи, о чем писать в соцсетях

"Я реально думала, что умираю": Ирина Морозюк призналась после ДТП, что никогда еще не была так близка к смерти

6 марта, 20:36

Жена динамовца, попавшая в аварию в Турции: "Таксист завтыкал. Я разбила нос, губы, зубов не чувствую!"

4 имени мужчин, которых нужно избегать

Певческий дуэт Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной покорил Сеть

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Когда наступает биологическая старость человека?

В Украине готовят "Кровную месть"

"Как можно так народ обманывать?": новое фото Ани Лорак

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Сергей Тигипко ушел с поста
Загрузка...

Списали с Андрея Шевченко: талисман Евро-2020 похож на главного тренера сборной Украины

Сегодня, 07:19

Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания

Сборная России забила украинцу четыре сухих мяча в отборе Евро-2020

Вчера, 18:02

Киевлянин Дмитрий Непогодов не смог спасти Казахстан от разгрома в поединке с россиянами

Черепахи остановили матч сборной Украины: появилось видео

Вчера, 13:36

Во время матча молодежной сборной Украины против Северной Македонии на поле вылезли черепахи

Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе

23 марта, 11:06

Владимир поразил публику своей формой. Все в один голос говорят: "Он похудел!"

Украина сыграла вничью с чемпионами Европы: Криштиану Роналду не пробил Пятова

22 марта, 23:44

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак