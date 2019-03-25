"Кто самая сексуальная? Конечно ты, Ира!": жена динамовца откровенно поговорила со своим зеркалом
Супруга Николая Морозюка рассказала, как стать наслаждением для мужчины
Сексапильная жена динамовца Николая Морозюка, выступающего на правах аренды в Турции, снова всколыхнула сеть своей смелой внешностью и не менее смелыми откровениями.
"Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: "Кто на свете всех милее, всех шикарней и мудрее, красивее, сексуальней ну и т.д???" - "Ну, конечно, ты, Ира! Что за вопросы дебильные?!" - написала в Instagram Ирина Морозюк, похваставшись фотографией своего шикарного бюста.
Кроме того, в еще более откровенном наряде Ирина Морозюк поделилась с девушками рецептом успешных отношений с мужчинами.
"Часто слышу от незамужних, одиноких девушек о том, что настоящих мужчин все меньше и меньше. Это правда? Парни, принцы - вы че, охренели? Вы где? Но мне кажется, что дело не только в мужчинах, а и в самих барышнях, которые всячески поощряют и оправдывают поведение мужчин. Не позвонил – наверно, занят! Не написал - телефон заглючил! Не приехал – колесо пробил! Не поздравил – вне сети был! Но на самом деле ... НЕ ХОТЕЛ. Девушки очень часто совершают ошибки, боясь потерять еще даже не своего парня. Да, бл***, если чувак ничего не хочет для тебя делать, нахера тебе такой? Он либо после "трам тарарам" пропадет, либо и всю жизнь ни черта делать для тебя не будет! И я сейчас не только о воздержании от секса говорю, парень должен попотеть, чтобы ты на свидание с ним пошла. Ибо н***й тратить свое время и энергию...", – написала Ирина Морозюк.
"Вот, допустим, я всегда любила напористых мужчин! - выходи, я под домом! А то сейчас буду сигналить и твоим соседям – капец. Я много раз говорила о том, что мужчина – добытчик, и только тяжело пойманную добычу он будет кушать наслаждаясь", – заключила жена динамовца.
Как сообщалось ранее, Ирина Морозюк "превратилась в порося, попа с целлюлитом".
Также сообщалось, что жена динамовца показала свое лицо спустя три дня после ДТП.
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