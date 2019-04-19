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Кто сыграет в полуфинале Лиги Европы: список пар и даты матчей

Сегодня, 00:31

Финальный поединок состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе

Немецкие футболисты радуются выходу в полуфинал
Немецкие футболисты радуются выходу в полуфинал. Фото: AFP

Сегодня состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. По итогам поединков определились полуфиналисты турнира – ими стали лондонские "Арсенал" и "Челси", немецкий "Айнтрахт" и испанская "Валенсия". Жеребьевка этого раунда состоялась вместе с предыдущим раундом, поэтому команды заранее знали, с кем они встретятся в 1/2 финала. Добавим, что финальный поединок состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе. Арена была открыта в 2015 году и вмещает 69 870 зрителей. Номинальным хозяином финального матча станет победитель полуфинальной пары "Айнтрахт" – "Челси".

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы

  • "Арсенал" - "Валенсия"
  • "Айнтрахт" - "Челси"

Матчи этой стадии пройдут 2 и 9 мая

Напомним, "Валенсия" после выездной победы над "Вильярреалом" (3:1) подтвердила свое превосходство и дома. "Летучие мыши" по разу в каждом из таймов поразили ворота соперника и в юбилейный год для своей команды вышли в полуфинал еврокубка. Смотреть голы матча "Валенсия" – "Вильярреал" – 2:0.

"Челси" заставил понервничать своих болельщиков после феноменального первого тайма со "Славией", когда лондонцы четырежды отличились и один раз пропустили. Но после перерыва гости сумели быстро два гола отквитать и до последнего сохраняли шансы на полуфинал. Обзор матча "Челси" – "Славия" – 4:3.

"Арсенал" во второй раз обыграл "Наполи" (1:0) и сыграет в полуфинале Лиги Европы с "Валенсией". Канониры не позволили итальянцам ни разу забить в двух матчах.

А "Айнтрахт" по сумме двух матчей обыграл "Бенфику" и стал единственным клубом, кто прошел дальше после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги Европы текущего сезона.

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Тег Валенсия, Лига Европы, Арсенал Лондон, Челси Лондон, Айнтрахт

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Сегодня|Спорт

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