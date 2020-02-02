"Кто там хочет отбить у меня Лео?" Жена Месси профессионально занялась боксом

Антонелла Роккуццо и Лео Месси / Фото: Instagram

Жена знаменитого аргентинского нападающего Месси, получившего безграничный кредит доверия в "Барселоне", удивила публику своим новым увлечением. Очаровательная Антонелла Роккуццо занялась боксом.

Антонелла Роккуццо, вместе с Лионелем Месси воспитывающая трех сыновей, опубликовала в Instagram фотографию, на которой она готовится к тренировке, тейпируя руку возле боксерской груши. Девушка словно намекает красоткам, которые подумывают отбить у нее супруга: "Прежде сто раз подумайте – иначе будете иметь дело со мной!"

Фото получилось достаточно эффектным и за полдня собрало уже более 1,2 миллиона лайков. Среди тех, кто оценил супругу Лионеля Месси в боксерской роли, значится даже невеста "заклятого соперника" Месси, Криштиану Роналду, – Джорджина Родригес. Лайкнула фото Антонеллы Роккуццо и супруга бывшего защитника киевского "Динамо" Евгения Хачериди Виктория.

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Напомним, недавно жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги. На фотографии, которой поделилась Антонелла Роккуццо, главное внимание привлекла другая девушка – супруга Фабрегаса Даниэлла: взгляды публики приковал ее неимоверный бюст.

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