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"Кто-то ворует деньги": один из функционеров "Барселоны" обвинил клуб в коррупции

10 апреля, 18:11

Максим Перепелица

Бывший вице-президент Барселоны Эмили Русо шокировал своим заявлением

Накануне каталонская "Барселона" приняла шокирующее решение. Сразу шесть членов совета директоров клуба написали заявления об уходе. После отставки бывший вице-президент каталонцев Эмили Руссо выступил в СМИ с резонансным заявлением.

"На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Компании I3 Ventures заплатили один миллион евро, хотя рыночная стоимость таких услуг 100 тысяч. Кто это? Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения есть", – заявил Руссо.

Позже, "Барселона" выступила с официальным заявлением касательно слов Руссо – клуб отрицает любые обвинения в коррупции. Кроме того, в заявлении говорится, что увольнение шести членов совета произошли в результате корпоративной перестройки, предложенной нынешним президентом клуба Хосепом Бартомеу согласно со стратегическим планом, утвержденным еще в 2015 году.

Ранее мы писали, что Месси объявил, что игроки "Барселоны" пошли на снижение зарплаты. Доходы футболистов понизят на 70 процентов, чтобы выплачивать деньги всем сотрудникам клуба.

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Барселона чемпионат Испании

Источник: sport.es

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