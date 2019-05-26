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Кто в еврокубки, кто на выход: итоги чемпионата России по футболу

26 мая, 16:20

В последнем туре "Локомотив" удержал за собой второе место

"Краснодар" второй раз в истории выиграл бронзовые медали
"Краснодар" второй раз в истории выиграл бронзовые медали. Фото: Instagram

Сегодня завершился чемпионат России по футболу. В последнем туре разыгрывались серебряные и бронзовые медали, поскольку "Зенит" досрочно выиграл титул.

"Локомотив" и "Краснодар" одержали синхронные победы и набрали одинаковое количество очков, но по личным встречам выше оказались железнодорожники.

Представительство в еврокубках от России будет такое: Лига чемпионов – "Зенит", "Локомотив", "Краснодар"; Лига Европы – ЦСКА, "Спартак", "Арсенал".

"Крылья Советов" сыграют в переходных матчах за право играть в следующем сезоне в Премьер-лиге с "Нижним Новгородом", а "Уфа" – с "Томью".

Результаты 30 тура

ЦСКА – "Крылья Советов" – 6:0
"Ахмат" – "Ростов" – 1:0
"Зенит" – "Енисей" – 4:1
"Динамо" – "Арсенал" – 3:3
"Краснодар" – "Рубин" – 1:0
"Анжи" – "Урал" – 0:2
"Локомотив" – "Уфа" – 1:0
"Оренбург" – "Спартак" – 2:0

Турнирная таблица

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЗЕНИТ30204657-2964
2 ЛОКОМОТИВ30168645-2856
3 КРАСНОДАР30168655-2356
4 ЦСКА30149746-2351
5 СПАРТАК30147936-3149
6 АРСЕНАЛ301210840-3346
7 ОРЕНБУРГ301271139-3443
8 АХМАТ301191028-3042
9 РОСТОВ301011925-2341
10 УРАЛ301081233-4538
11 РУБИН30715824-3036
12 ДИНАМО30615928-2833
13 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ30841825-4628
14 УФА305111424-3426
15 АНЖИ30561913-5021
16 ЕНИСЕЙ30481824-5520

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Тег футбол, чемпионат России

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Сегодня|Спорт

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