Кто в еврокубки, кто на выход: итоги чемпионата России по футболу
В последнем туре "Локомотив" удержал за собой второе место
Сегодня завершился чемпионат России по футболу. В последнем туре разыгрывались серебряные и бронзовые медали, поскольку "Зенит" досрочно выиграл титул.
"Локомотив" и "Краснодар" одержали синхронные победы и набрали одинаковое количество очков, но по личным встречам выше оказались железнодорожники.
Представительство в еврокубках от России будет такое: Лига чемпионов – "Зенит", "Локомотив", "Краснодар"; Лига Европы – ЦСКА, "Спартак", "Арсенал".
"Крылья Советов" сыграют в переходных матчах за право играть в следующем сезоне в Премьер-лиге с "Нижним Новгородом", а "Уфа" – с "Томью".
Результаты 30 тура
ЦСКА – "Крылья Советов" – 6:0
"Ахмат" – "Ростов" – 1:0
"Зенит" – "Енисей" – 4:1
"Динамо" – "Арсенал" – 3:3
"Краснодар" – "Рубин" – 1:0
"Анжи" – "Урал" – 0:2
"Локомотив" – "Уфа" – 1:0
"Оренбург" – "Спартак" – 2:0
Турнирная таблица
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