Кто в еврокубки, кто на выход: итоги чемпионата России по футболу

В последнем туре "Локомотив" удержал за собой второе место

"Краснодар" второй раз в истории выиграл бронзовые медали. Фото: Instagram

Сегодня завершился чемпионат России по футболу. В последнем туре разыгрывались серебряные и бронзовые медали, поскольку "Зенит" досрочно выиграл титул.

"Локомотив" и "Краснодар" одержали синхронные победы и набрали одинаковое количество очков, но по личным встречам выше оказались железнодорожники.

Представительство в еврокубках от России будет такое: Лига чемпионов – "Зенит", "Локомотив", "Краснодар"; Лига Европы – ЦСКА, "Спартак", "Арсенал".

"Крылья Советов" сыграют в переходных матчах за право играть в следующем сезоне в Премьер-лиге с "Нижним Новгородом", а "Уфа" – с "Томью".

Результаты 30 тура

ЦСКА – "Крылья Советов" – 6:0

"Ахмат" – "Ростов" – 1:0

"Зенит" – "Енисей" – 4:1

"Динамо" – "Арсенал" – 3:3

"Краснодар" – "Рубин" – 1:0

"Анжи" – "Урал" – 0:2

"Локомотив" – "Уфа" – 1:0

"Оренбург" – "Спартак" – 2:0

Турнирная таблица