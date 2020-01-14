Кто возглавит бесхозную "Барселону": даже бывший тренер Экваториальной Гвинеи хочет больше

Полузащитник "Барселоны" Серджи Роберто / Фото: Reuters

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После того, как руководство "Барселоны" сегодня уволило Эрнесто Вальверде, каталонскую команду вот-вот примет бывший тренер "Бетиса", 61-летний испанский специалист Кике Сетьен. Официального извещения о назначении пока нет, но об этом уже сообщил целый ряд мировых СМИ.

Сетьен известен по своей работе в "Лас-Пальмасе", "Луго", "Логроньесе", сборной Экваториальной Гвинеи, "Полидепортиво" и "Расинге". 26 мая 2017 года возглавил "Бетис". В первом же сезоне занял с командой 6 место, квалифицировавшись в групповой этап Лиги Европы. В завершившемся сезоне-2018/2019 команда из Севильи финишировала на 10-м месте в Примере. Несмотря на остававшийся еще год контракта, Сетьен объявил об уходе из "Бетиса".

По данным RAC1, все нюансы между коучем и каталонцами утрясены, кроме одного – стороны не могут договориться о сроках действия контракта. Каталонцы предлагают специалисту полугодовое соглашение. Наставник хочет подольше задержаться в клубе – поговаривали, что до лета 2022 года.

Изначально боссы боссы "Барселоны" рассчитывали заменить Вальверде на Хави, но бывший игрок сборной Испании предпочел сосредоточиться на работе в катарском "Аль-Садде". Он готов возглавить каталонцев, но летом. Отказался от должности и Рональд Куман.

Также руководство "Барселоны" раскритиковал легенда клуба Андрес Иньеста, который сейчас выступает в Японии за "Виссел Кобе", но время от времени наведывается в родной клуб. Он считает, что было некрасиво вести переговоры с другими тренерами, пока Вальверде оставался у руля команды.

"Если все было именно так, как пишут, то клуб поступил некрасиво, – заявил Андрес Иньеста. – К тренеру всегда должно быть уважение. То, как все было обставлено, расстраивает больше всего. Такие действия лишь ослабляют позицию тренера. Для меня "Барселона" все еще выделяется на фоне других команд, и видеть ее проблемы нелегко, поскольку я знаю, на что она способна".

Напомним, на днях "Барселона" проиграла "Атлетико"в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 2:3, пропустив решающие два мяча на последних минутах поединка, проходившего в аравийской Джидде.

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