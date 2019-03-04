"Кто же теперь гимн молчать будет?": реакция соцсетей на невызов Ракицкого в сборную Украины
В Украине Шевченко хвалят за последовательность, а в России считают, что в выигрыше окажется "Зенит"
Болельщики в сети активно обсуждают решение главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, не вызвавшего перешедшего в "Зенит" Ярослава Ракицкого на матчи отбора с Португалией и Люксембургом.
УКРАИНА. "Очень последовательно, заслуживает уважения", "Вот Шева и высказался – даже без комментариев на камеру... Красава, поддерживаю!" – пишут украинские болельщики. "А где Ракицкий? Кто ж теперь гимн молчать перед матчем будет?", – высказался под списком вызванных на странице Федерации футбола Украины в Facebook Олег Бельский.
РОССИЯ. Между тем российские пользователи соцсетей вменяют Андрею Шевченко якобы трусость и пытаются найти выгоды для "Зенита" в том, что Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины. "Значит, у Шевченко нет того, что есть у Диего Симеоне", – пишет Сергей Окроян. А один из болельщиков нынешнего клуба Ракицкого написал: "Повезло "Зениту". Отхватили игрока, освобожденного от игр сборной. Будет выкладываться только за клуб".
Напомним, ранее был опубликован календарь матчей сборной Украины на 2019 год: начнем в Португалии, закончим в Сербии.
Также сообщалось, что сборная Украины опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА.
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