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"Кто же теперь гимн молчать будет?": реакция соцсетей на невызов Ракицкого в сборную Украины

Сегодня, 21:27

В Украине Шевченко хвалят за последовательность, а в России считают, что в выигрыше окажется "Зенит"

Ярослав Ракицкий с футболкой "Зенита"
Ярослав Ракицкий с футболкой "Зенита".
"Кто же теперь гимн молчать будет?": реакция соцсетей на невызов Ракицкого в сборную Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d7b/e20/5c7d7be203056.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d7b/e20/5c7d7be203056.jpg Футбол В Украине Шевченко хвалят за последовательность, а в России считают, что в выигрыше окажется "Зенит"

Болельщики в сети активно обсуждают решение главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, не вызвавшего перешедшего в "Зенит" Ярослава Ракицкого на матчи отбора с Португалией и Люксембургом. 

УКРАИНА. "Очень последовательно, заслуживает уважения", "Вот Шева и высказался – даже без комментариев на камеру... Красава, поддерживаю!" – пишут украинские болельщики. "А где Ракицкий? Кто ж теперь гимн молчать перед матчем будет?", – высказался под списком вызванных на странице Федерации футбола Украины в Facebook Олег Бельский.

РОССИЯ. Между тем российские пользователи соцсетей вменяют Андрею Шевченко якобы трусость и пытаются найти выгоды для "Зенита" в том, что Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины. "Значит, у Шевченко нет того, что есть у Диего Симеоне", – пишет Сергей Окроян. А один из болельщиков нынешнего клуба Ракицкого написал: "Повезло "Зениту". Отхватили игрока, освобожденного от игр сборной. Будет выкладываться только за клуб".

Напомним, ранее был опубликован календарь матчей сборной Украины на 2019 год: начнем в Португалии, закончим в Сербии.

Также сообщалось, что сборная Украины опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА.

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Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, Зенит Санкт-Петербург, Ярослав Ракицкий

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Сегодня|Спорт

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