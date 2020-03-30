Ку-ку! Жена футболиста "Александрии" раскрыла неожиданное прозвище своего мужа

Жена финалиста Лиги Европы-2015 в составе "Днепра", а ныне защитника "Александрии" Валерия Лучкевича Анна посредством Instagram дала оригинальный совет своему мужу, который, судя по всему, девушка считает залогом их длительного счастья. Кроме того, Анна раскрыла прозвище футболиста – и это вовсе не "Луч" и не "Лучик".

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Очаровательная Анна Лучкевич на своей странице в соцсети опубликовала фото, на котором она запрыгнула на своего мужа.

"Я так люблю это фото. Хоть оно и в плохом качестве, но все-таки решила залить его на страничку, тем более и повод имеется – пять с половиной лет вместе. Носи меня на ручках, чтобы я не залезла тебе на шейку, – отметила в своем посте Анна, добавив. – Люблю тебя, мой Ку-ку, как медведь любит мед"

Анна Лучкевич (в девичестве – Опальник) на два года старше 24-летнего Валерия. Они поженились в 2017 году в Днепре, когда футболист выступал за бельгийский "Стандард".

Валерий Лучкевич и его жена Анна / Фото: Instagram

В прошлом году Валерий Лучкевич вернулся в чемпионат Украины, подписав контракт с "Александрией". По данным СМИ, сумма трансфера составила 250 тысяч евро. При этом "Стандард" получит 50 процентов с будущей перепродажи футболиста, если она состоится.

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