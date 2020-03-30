Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Ку-ку! Жена футболиста "Александрии" раскрыла неожиданное прозвище своего мужа

30 марта, 15:17

Богдан Юрков

Финалиста Лиги Европы-2015 Валерия Лучкевича его супруга Анна называет вовсе не "Лучиком"

Жена финалиста Лиги Европы-2015 в составе "Днепра", а ныне защитника "Александрии" Валерия Лучкевича Анна посредством Instagram дала оригинальный совет своему мужу, который, судя по всему, девушка считает залогом их длительного счастья. Кроме того, Анна раскрыла прозвище футболиста – и это вовсе не "Луч" и не "Лучик".

Читайте также: На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса

Очаровательная Анна Лучкевич на своей странице в соцсети опубликовала фото, на котором она запрыгнула на своего мужа.

"Я так люблю это фото. Хоть оно и в плохом качестве, но все-таки решила залить его на страничку, тем более и повод имеется – пять с половиной лет вместе. Носи меня на ручках, чтобы я не залезла тебе на шейку, – отметила в своем посте Анна, добавив. – Люблю тебя, мой Ку-ку, как медведь любит мед"

Анна Лучкевич (в девичестве – Опальник) на два года старше 24-летнего Валерия. Они поженились в 2017 году в Днепре, когда футболист выступал за бельгийский "Стандард".

Валерий Лучкевич и его жена Анна

Валерий Лучкевич и его жена Анна / Фото: Instagram

В прошлом году Валерий Лучкевич вернулся в чемпионат Украины, подписав контракт с "Александрией". По данным СМИ, сумма трансфера составила 250 тысяч евро. При этом "Стандард" получит 50 процентов с будущей перепродажи футболиста, если она состоится.

Смотрите, как забивает Валерий Лучкевич

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
чемпионат Украины ФК Александрия Валерий Лучкевич WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...