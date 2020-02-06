Кубок Испании: "Валенсия" и "Вильярреал" заканчивают, "Реал" и "Барселона" вступают в игру

"Реал" сегодня намерен шагнуть в полуфинал Кубка / Фото: Reuters

Поражениями фаворитов пока что заканчиваются четвертьфинальные матчи Кубка короля в Испании. Кстати, поединки этой стадии растянули на три дня. Во вторник "Валенсия", которая будет играть в плей-офф Лиги чемпионов, уступила в гостях середнякам Ла Лиги из "Гранады" – 1:2. А в среду вечером ее примеру последовал и "Вильярреал". Ранее мы сообщали, что "Валенсия" лишь по пенальти справилась с командой третьего дивизиона в Кубке Испании.

Причем "Вильярреал" на выезде играл с командой второго дивизиона – "Мирандесом". Седьмая команда Примеры лишь отыгрывалась – 1:1, 2:2. При этом по разу соперники забили пенальти. Но во втором тайме "Вильярреал" пропустил еще дважды, а ответить уже не смог – 2:4.

В четверг в борьбу подключатся "Реал" и "Барселона". Мадридцы в 20:00 начнут домашнюю встречу с "Реалом Сосьедад", а каталонцы в 22:00 будут противостоять в Бильбао "Атлетику". На этой стадии, оппоненты все решают в одном матче.

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