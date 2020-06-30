Кубок Африки снова перенесли – турнир придется ждать две зимы

Исполнительный комитет Африканской конфедерации футбола после сегодняшнего совещания принял решение перенести Кубок африканских наций 2021 года, который пройдет в Камеруне, на год вперед, сообщает официальный сайт CAF.

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Турнир пройдет в январе 2022 года, хотя изначально планировалось, что матчи должны были стартовать в январе 2021 года, когда его перенесли с июля из-за летнего сезона дождей.

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Напомним, что ранее Евро-2020 был перенесен на следующее лето из-за пандемии коронавируса. Все 12 городов подтвердили свою готовность принять матчи перенесенного чемпионата Европы.

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Также ранее мы сообщали, что Кубок Америки 2020 года перенесли на лето 2021 года. Отметим, что изначально Кубок Америки должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии. Начиная с этого лета, турнир планировалось проводить раз в четыре года по четным годам, однако этим планам не суждено было сбыться.

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