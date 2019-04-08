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Кубок Украины скрытой камерой: "Шахтер" показал, что творилось за кулисами матча с "Динамо"

Сегодня, 19:37

"Горняки" впервые провели трансляцию битвы с Динамо скрытой камерой

Кубок Украины скрытой камерой: "Шахтер" показал, что творилось за кулисами матча с "Динамо" Футбол "Горняки" впервые провели трансляцию битвы с Динамо скрытой камерой

Перед матчем с киевским "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины в Харькове донецкий "Шахтер" впервые показал самые интересные моменты вокруг топ-матча в прямом эфире. В объектив скрытой камеры попал приезд команды на ОСК "Металлист", разминка, эмоции футболистов и тренерского штаба до матча, во время него и после финального свистка.

Напомним, что "Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в матче с двумя удалениями. В основное время команды по разу отличились, а в послематчевой лотерее удачливее оказался коллектив Паулу Фонсеки.

Напомним, судья из Запорожья Максим Козырянский удалил с поля обоих игроков, которые забили в основное время. Гармаш был изгнан за то, что боднул Мораеса а-ля Зидан, повторив фол француза в финале ЧМ-2006.

Сегодня состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины, а также был определен номинальный хозяин финала, который состоится 15 мая в Запорожье. "Шахтеру" в соперники попался лидер Первой лиги "Днепр-1". Во втоорй паре сыграют еще один представитель Первой лиги "Ингулец" из Петрово и луганская "Заря".

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Тег видео, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Кубок Украины

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Сегодня|Спорт

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