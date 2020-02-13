Кучер: "Опыт Каштру должен помочь "Шахтеру" в матче с "Бенфикой"

Александр Кучер / Фото: Getty Images

Неделя остается до первого матча "Шахтера" против "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы. Своими ожиданиями от этого противостояния поделился бывший защитник "горняков" Александр Кучер, в свое время уже обыгрывавший лиссабонских "орлов" в еврокубках.

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- Александр, 12 лет назад "Шахтер" встречался с "Бенфикой". Тогда "горнякам" удалось обыграть португальцев на выезде. Какие воспоминания у вас остались от того матча?

- Конечно, от того матча остались только положительные впечатления. Это была первая выездная победа для "Шахтера" в Лиге чемпионов. Мы удачно начали тот розыгрыш, обыграли "Селтик" в первом матче и потом победили "Бенфику" в Португалии. Набрали 6 очков, но потом неудачно сыграли спаренные матчи с "Миланом" и дома уступили "Бенфике". Хотя имели тотальное преимущество в том поединке, но пропустили две контратаки и не смогли взять нужные для нас три очка.

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- Тогда в составе "Бенфики" играли такие исполнители, как Ди Мария, Давид Луис, Кордосо, Нуну Гомеш, Руй Кошта. Насколько сложно было противостоять такому сопернику?

- Конечно, хорошая команда была с прекрасными футболистами. Многие из них тогда были очень молоды, кроме Руя Кошты, он тогда уже практически заканчивал свою футбольную карьеру. У "Бенфики" был сплав молодости и опыта. В Португалии было не просто, но мы смогли удержать победный результат.

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- Сложно было играть против Руя Кошты?

- Сложнее было против Кардосо. Он высокий, атлетичный и очень напористый нападающий. Руй Кошта – игрок середины поля, он мог отдать любую передачу, все контролировал, вел игру своей команды. Отличный полузащитник.



- Каковы шансы нынешнего "Шахтера" в дуэли с "Бенфикой?

- Будет тяжело, но, конечно, хочется, чтобы "Шахтер" прошел дальше. У "горняков" сейчас нет игровой практики, а "Бенфика" наоборот на ходу. Это, наверное, самый большой минус для "Шахтера". Нужно удачно сыграть в Харькове, тогда, думаю, можно будет ждать положительный исход этого противостояния.



- Опыт Каштру, который долгое время работал в чемпионате Португалии, поможет "горнякам"?

- Он знает "Бенфику", играл против нее не один раз. Его опыт, конечно же, является большим плюсом для "Шахтера", – подытожил Александр Кучер.



Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" состоится в Харькове 20 февраля на ОСК "Металлист". Билеты вы можете приобрести по ссылке

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