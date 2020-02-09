"Куда, бл***, "Динамо" бежит? Куда?": экс-капитан разнес киевлян в пух и прах

"Спонтанщина. Что попало. Дорога в никуда": Николай Морозюк живого места не оставил на "Динамо"

Николай Морозюк / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Экс-капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк, выступающий сейчас за турецкий "Ризеспор", разнес в пух и прах свой предыдущий клуб. Напомним, ранее жена футболиста Ирина заявила, что ее мужа "сплавили в "Динамо", тупо его уничтожая".

Николай Морозюк

"Честно, я не динамовский игрок, – признался Николай Морозюк. – Я не для динамовского футбола. Я это знал, чувствовал. Единственный был период с Ребровым, когда я реально кайфовал от футбола. Хотя нас там критиковали, "Шахтер" стал чемпионом после нашего "золота". Нужно смотреть правде в глаза – мы были слабее, чем "Шахтер". "Шахтер" сейчас №1, потом долго никого, потом – "Динамо". И как сейчас говорят, "Заря". Да, симпатичная команда, Скрипник, мне нравится, как они играют. У них более интересная и организованная игра, видно рисунок игры"

Николай Морозюк / Фото: AFP

"Динамо" – это спонтанщина, как что попало, – утверждает Николай Морозюк. – Я знаю, знаю изнутри эту команду. Есть хорошие игроки, очень хорошая молодежь, нет людей, которые умеют работать с ней. Я только говорю свою мысль – это дорога в никуда"

Николай Морозюк и его жена Ирина / Фото: Instagram

"Ира говорила, что меня сплавили в "Динамо". Да никто меня не сплавлял, у меня было три года контракта. Скажу, честно, я не хотел играть там. Такие депресняки были после выигранных матчей. Как так в футбол можно играть? Не каждый может набраться смелости и уйти из этой команды. Футбол – это кайф, игра. В первую очередь, игра. Не можешь ты как робот хе##чить, "вот ты бежишь за спину, то, то, то, как попало, спонтанщина". Нет, это уже все, это прошлое"

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"Мы общаемся с игроками "Динамо", с Гармашем ни одного товарищеского матча не пропустили. Беда. 3:0 выиграли у глухарей – все, "Динамо" бежит, бл###. Куда бежит? Кто куда бежит? Ну, бл###, сыграйте с командой, которая вас расставит, куда вы будете бежать, бл###? Что бежать в современном футболе?"

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"Играли с "Динамо" Брест. При всем уважении, белорусы сейчас на сборах, они позволяли играть, и типа "Динамо" Киев играет в футбол. Это не уровень. С "Легией", да, под нагрузками. Но все равно под нагрузками ты должен пробовать в футбол, а там футбол вообще не наблюдается"

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"Не знаю, как фанат воспринимает игру. Тот где-то вылез, тот где-то обыграл за счет индивидуального решения. Ну нет рисунка, нет системы, чтобы они чувствовали друг друга", – подытожил Николай Морозюк

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Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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