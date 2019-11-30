Куман о жеребьевке: "Я счастлив не получить Португалию, но сильным соперником будет Украина"

Тренер сборной Голландии доволен, что ему попалась Австрия, а не Португалия

Рональд Куман (в центре) остался доволен жребием

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После жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2020 года, прошедшей в субботу в Румынии, тренеры команд делились своими впечатлениями. Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не источал фонтан эмоций, но выглядел довольным. Напомним, накануне жеребьевки бывший защитник говорил: "То, что мы сыграем с Украиной, не так уж плохо".

Теперь же Куман в первую очередь сказал, что рад получить из третьей корзины Австрию, а не Португалию:

"Конечно, я предпочитаю играть с Австрией, а не Португалией. Со всем уважением к австрийцам, мы знаем, насколько сильным оппонентом является сборная Португалии. И мне нравится играть с командой, с которой мы не играем часто. Само собой, я знаю многих игроков австрийской сборной, и мы приготовимся ко встрече с ними со всей серьезностью".

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Кроме того, тренер "оранжевых" посвятил несколько предложений в свежем комментарии нидерландским СМИ и украинской команде:

"Украина играла в отборочной группе с Португалией и заняла первое место. Мы знаем, как тяжело выиграть у Португалии – украинцы смогли это сделать, а нам повезло в этом меньше. С Андреем Шевченко сборная Украины меняется, и на Евро это будет сильный соперник. Украинцы играют товарищеские матчи с серьезными командами, так что у нас будет материал для их изучения".

К слову, в "товарняках" сборная Украины съездит к соседям и встретится с чемпионами мира.

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