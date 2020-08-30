Купальник не скрыл прелестей Леры: жена "Кинг-Конга" из "Динамо" зажигает в Италии

Пока некогда основной вратарь "Динамо" Денис Бойко находится в тени вытеснившего его из состава Георгия Бущана, на авансцену вышла сексапильная супруга Дениса – Валерия. Девушка с шикарной фигурой за последние дни опубликовала в Instagram серию огненных фото со своего отдыха на итальянском острове Капри, которыми поразила как своего мужа, так и жен многих известных футболистов.
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- "Ого!" – не скрывает своего восторга в комментариях под откровенными фотографиями Валерии ее муж Денис Бойко
- "Вау!" – пишет жена Олега Гусева Мария
- "Огонь!" – комплимент от Маргариты Рыбалки
- "Лераааааааааааааааааааааа... Завидую оченььььььь", – а это уже признание от Виктории Коноплянки
Смотрите, какими фото сводит с ума фолловеров Валерия Бойко
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Ранее Денис Бойко по прозвищу "Кинг-Конг" признавался, что на этапе знакомства Валерия прохладно относилась к попыткам вратаря добиться ее расположения. "Я набрал ее, а она не очень приветливо ответила мне. Но я не переставал наяривать", – говорит Денис, чья настойчивость в итоге принесла плоды.
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