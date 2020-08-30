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Купальник не скрыл прелестей Леры: жена "Кинг-Конга" из "Динамо" зажигает в Италии

30 августа, 16:41

Олег Люлька Олег Люлька

Супруга Дениса Бойко яркими фото поразила не только мужа-вратаря, но и жен известных футболистов

Пока некогда основной вратарь "Динамо" Денис Бойко находится в тени вытеснившего его из состава Георгия Бущана, на авансцену вышла сексапильная супруга Дениса – Валерия. Девушка с шикарной фигурой за последние дни опубликовала в Instagram серию огненных фото со своего отдыха на итальянском острове Капри, которыми поразила как своего мужа, так и жен многих известных футболистов.

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  • "Ого!" – не скрывает своего восторга в комментариях под откровенными фотографиями Валерии ее муж Денис Бойко
  • "Вау!" – пишет жена Олега Гусева Мария
  • "Огонь!" – комплимент от Маргариты Рыбалки
  • "Лераааааааааааааааааааааа... Завидую оченььььььь", – а это уже признание от Виктории Коноплянки

Смотрите, какими фото сводит с ума фолловеров Валерия Бойко

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Ранее Денис Бойко по прозвищу "Кинг-Конг" признавался, что на этапе знакомства Валерия прохладно относилась к попыткам вратаря добиться ее расположения. "Я набрал ее, а она не очень приветливо ответила мне. Но я не переставал наяривать", – говорит Денис, чья настойчивость в итоге принесла плоды.

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Смотрите, как "Динамо" без Бойко выигрывало Суперкубок

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Динамо Киев Денис Бойко Валерия Бойко WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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