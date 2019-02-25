"Купи себе парку!": форварду "Динамо" Франу Солю посоветовали одеваться в Киеве потеплее
Новичок динамовцев прогулялся с семьей по Майдану в легеньком пальто и получил заказ на два гола в ворота "Челси"
Перед сегодняшним матчем с "Зарей" форвард "Динамо" Фран Соль, своим голом принесший киевлянам победу над "Олимпиакосом", провел экскурсию по столице Украины для приехавшей к нему из Испании родни. Нападающий выложил в Instagram фото с Майдана, где он гулял вместе с четырьмя близкими ему женщинами и сыном-малюткой, который в это время спал в коляске.
Соль с семьей на Майдане. Фото Instagram
Подписчики Соля тут же обратили внимание, что он одет не по погоде – в легенькое пальто. "Фран, одевайся теплее) нужно купить парку, береги себя!" – написала ему natalkashef. Куда теплее – в шубы и зимние курточки – в минусовую температуру были одеты спутницы футболиста, среди которых его жена – бывшая стюардесса Аида.
Фран Соль со своей женой – стюардессой Аидой
"Большое спасибо семье, что приехала ко мне. Я вас люблю! До скорой встречи!", – написал о приезде близких Соль.
Среди других комментариев подписчиков Соля к этому посту были и чисто футбольные.
"С тебя два гола в ворота "Челси", – пишет vadosvadim. "Фран, ты главное адаптируйся в команде и станешь звездой. Мы давно ждали такого нападающего, который ловит момент", – добавил на странице форварда в Instagram пользователь с ником liketo_dance.
Напомним, ранее Фран Соль назвал главную звезду киевского "Динамо".
Также сообщалось, что "Олимпиакос" хочет забрать у "Динамо" призера Евро-2018.
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