Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Купи себе парку!": форварду "Динамо" Франу Солю посоветовали одеваться в Киеве потеплее

Сегодня, 15:29

Новичок динамовцев прогулялся с семьей по Майдану в легеньком пальто и получил заказ на два гола в ворота "Челси"

Фран Соль забивает и рискует своим здоровьем
Фран Соль забивает и рискует своим здоровьем. Фото: AFP
"Купи себе парку!": форварду "Динамо" Франу Солю посоветовали одеваться в Киеве потеплее //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3eb/5a2/5c73eb5a24dd1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3eb/5a2/5c73eb5a24dd1.png Футбол Новичок динамовцев прогулялся с семьей по Майдану в легеньком пальто и получил заказ на два гола в ворота "Челси"

Перед сегодняшним матчем с "Зарей" форвард "Динамо" Фран Соль, своим голом принесший киевлянам победу над "Олимпиакосом", провел экскурсию по столице Украины для приехавшей к нему из Испании родни. Нападающий выложил в Instagram фото с Майдана, где он гулял вместе с четырьмя близкими ему женщинами и сыном-малюткой, который в это время спал в коляске.

Соль с семьей на Майдане. Фото Instagram

Подписчики Соля тут же обратили внимание, что он одет не по погоде – в легенькое пальто. "Фран, одевайся теплее) нужно купить парку, береги себя!" – написала ему natalkashef. Куда теплее – в шубы и зимние курточки – в минусовую температуру были одеты спутницы футболиста, среди которых его жена – бывшая стюардесса Аида.

Фран Соль со своей женой – стюардессой Аидой

"Большое спасибо семье, что приехала ко мне. Я вас люблю! До скорой встречи!", – написал о приезде близких Соль.

Среди других комментариев подписчиков Соля к этому посту были и чисто футбольные.

"С тебя два гола в ворота "Челси", – пишет vadosvadim. "Фран, ты главное адаптируйся в команде и станешь звездой. Мы давно ждали такого нападающего, который ловит момент", – добавил на странице форварда в Instagram пользователь с ником liketo_dance.

Напомним, ранее Фран Соль назвал главную звезду киевского "Динамо"

Также сообщалось, что "Олимпиакос" хочет забрать у "Динамо" призера Евро-2018.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Динамо Киев, УПЛ, Фран Соль

Вы сейчас просматриваете новость " "Купи себе парку!": форварду "Динамо" Франу Солю посоветовали одеваться в Киеве потеплее". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Динамо" против "Зари" с возвращенцами: анонс матча УПЛ

Сегодня, 09:56

Киевляне подходят к поединку с луганчанами на моральном подъеме после Лиги Европы

Стало известно, во сколько начнутся матчи "Динамо" против "Челси" в Лиге Европы

22 февраля, 20:37

Первый матч киевляне проведут на выезде

Вывезли всё: в Украине сделали печальное заявление о Донбассе

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Диета Бриджит Макрон против старения

Бесплатная установка квартирных счетчиков газа: что нужно знать

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Стало известно, как вырастут пенсии весной

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла
Загрузка...

Шевченко принял решение по Ракицкому

Сегодня, 10:24

Но обнародует его наставник сборной Украины в марте: "Чтобы по 10 раз не повторяться"

Триумф Зинченко на "Уэмбли": украинец выиграл скандальный финал Кубка лиги

Вчера, 21:24

Футболист сборной Украины помог "МанСити" одолеть будущего соперника киевского "Динамо"

Скауты МЮ приедут в Украину посмотреть на игрока за 100 млн евро

Вчера, 20:04

Представители "Манчестер Юнайтед" будут следить за Исмаили в игре "Шахтер" – "Александрия"

Где смотреть центральный матч тура в Англии "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Вчера, 15:51

Список трансляций главного матча 27-тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Самый дорогой футболист в истории рассказал, как проплакал дома два дня

23 февраля, 09:04

Неймар рассказал о двух днях в слезах после того, как повторно травмировал кость на правой ноге и выбыл из строя

Крымский мост не удержался и путешествует морем

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)