"Купи себе парку!": форварду "Динамо" Франу Солю посоветовали одеваться в Киеве потеплее

Новичок динамовцев прогулялся с семьей по Майдану в легеньком пальто и получил заказ на два гола в ворота "Челси"

Фран Соль забивает и рискует своим здоровьем. Фото: AFP

"Купи себе парку!": форварду "Динамо" Франу Солю посоветовали одеваться в Киеве потеплее //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3eb/5a2/5c73eb5a24dd1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3eb/5a2/5c73eb5a24dd1.png 2019-02-25T15:29:56+02:00 Футбол Новичок динамовцев прогулялся с семьей по Майдану в легеньком пальто и получил заказ на два гола в ворота "Челси"

Перед сегодняшним матчем с "Зарей" форвард "Динамо" Фран Соль, своим голом принесший киевлянам победу над "Олимпиакосом", провел экскурсию по столице Украины для приехавшей к нему из Испании родни. Нападающий выложил в Instagram фото с Майдана, где он гулял вместе с четырьмя близкими ему женщинами и сыном-малюткой, который в это время спал в коляске.

Соль с семьей на Майдане. Фото Instagram

Подписчики Соля тут же обратили внимание, что он одет не по погоде – в легенькое пальто. "Фран, одевайся теплее) нужно купить парку, береги себя!" – написала ему natalkashef. Куда теплее – в шубы и зимние курточки – в минусовую температуру были одеты спутницы футболиста, среди которых его жена – бывшая стюардесса Аида.

Фран Соль со своей женой – стюардессой Аидой

"Большое спасибо семье, что приехала ко мне. Я вас люблю! До скорой встречи!", – написал о приезде близких Соль.

Среди других комментариев подписчиков Соля к этому посту были и чисто футбольные.

"С тебя два гола в ворота "Челси", – пишет vadosvadim. "Фран, ты главное адаптируйся в команде и станешь звездой. Мы давно ждали такого нападающего, который ловит момент", – добавил на странице форварда в Instagram пользователь с ником liketo_dance.

Напомним, ранее Фран Соль назвал главную звезду киевского "Динамо".

Также сообщалось, что "Олимпиакос" хочет забрать у "Динамо" призера Евро-2018.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Купи себе парку!": форварду "Динамо" Франу Солю посоветовали одеваться в Киеве потеплее". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.