Куртуа болен: известна причина неудач прямого конкурента Лунина

Тибо Куртуа / Фото: AFP

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте опубликовал заявление о состоянии здоровья вратаря Тибо Куртуа. Ранее мы рассказывали, что в сеть слили космические штрафы "Реала".

В клубе заявили, что Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не мог доиграть матч с "Брюгге". Также в заявлении говорится, что футболист получает медицинскую помощь.

Напомним, что в матче второго тура Лиги чемпионов против "Брюгге" бельгийский вратарь был заменен в перерыве. Его место занял второй голкипер Альфонс Ареоля.

Реклама

"Реал" после двух туров еврокубка занимает последнее место в группе А. Свой следующий матч в Лиге чемпионов команда Зидана проведет на выезде против "Галатасарая" 22 октября.

Кстати, футболист, которого открыла Украина, набьет себе две татуировки в честь дубля в ворота "Реала". Нигериец Деннис Бонавентуре, выступавший за луганскую "Зарю", стал героем матча Лиги чемпионов в Мадриде.

Смотрите голы ДеннисаБонавентуре в ворота "Реала"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама