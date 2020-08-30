Ла Лига подтвердила: Месси не покинет "Барселону" бесплатно

Желающий приобрести аргентинского футболиста должен будет выплатить 700 миллионов евро, не не получится сбить цену

Испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением относительно будущего лидера "Барселоны" Лионеля Месси. В организации утверждают, что соглашение аргентинца с клубом еще действует и он не может покинуть команду досрочно в статусе свободного агента. Сегодня Месси не приехал на прохождение теста на коронавирус в "Барселоне".

"Что касается различных интерпретаций (некоторые из них противоречат друг другу), опубликованных в последние дни в различных СМИ, связанных с контрактной ситуацией Лионеля Месси с "Барселоной", Ла Лига считает уместным уточнить некоторые особенности контракта: Контракт в настоящее время действует и содержит "оговорку о расторжении", применимую к случаю, когда Лионель Месси решит потребовать досрочного одностороннего расторжения контракта в соответствии со статьей 16 Королевского указа 1006/1985 от 26 июня, который регулирует особые трудовые отношения профессиональных спортсменов. В соответствии с применимыми правилами и соответствующей процедурой в этих случаях Ла Лига не будет выполнять предварительный процесс выдачи визы для исключения игрока из федерации, если он ранее не заплатил сумму, указанную в этом пункте", – говорится в заявлении.

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Отметим, что в контракте Месси прописана клаусула в размере 700 миллионов евро. Тем не менее, как мы писали ранее, "Барселона" все-таки продает Месси и пытается "выжать" из англичан почти 300 миллионов.

Напомним, что контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. А Месси выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года.

Смотрите как Месси забивал за "Барселону":

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