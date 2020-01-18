"Лацио" громит "Сампдорию" с хет-триком Иммобиле и продлевает свою рекордную победную серию

Римская команда легко переиграла одного из аутсайдеров и наступает на пятки "Интеру" и "Ювентусу"

Иммобиле в матче с "Сампдорией" сделал хет-трик / Фото: Reuters

В субботу 20-й тур чемпионата Италии стартовал в Риме, где местная команда "Лацио" принимала "Сампдорию". Столичные парни занимают третьей место в Серии А и не утратили шансов на Скудетто. Гости из Генуи мечтают лишь о сохранении места в элите, расположившись на 16-й позиции. Читайте прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Италии.

Вопреки ожиданиям букмекеров, которые предрекали, что "Сампа" будет серьезно сопротивляться, борьбы не получилось. Уже на 20-й минуте "Лацио" выигрывали 3:0! Дубль за это время оформил лучший бомбардир чемпионат Италии Чиро Иммобиле, один мяч забив с 11-метрового. А счет открыл эквадорский нападающий Фелипе Кайседо. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

После перерыва мяч с игры забил бразильский защитник Баштуш – 4:0.

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Иммобиле еще раз расписался в воротах гостей с пенальти – 5:0.

Лишь после этого "Сампдории" позволили забить гол престижа, он на счету Кароля Линетти – 5:1.

А затем гости остались в меньшинстве после гола последней надежды Джулиана Шабо.

Таким образом, "Лацио" продолжил свою рекордную победную серию в чемпионата Италии до 11 матчей. Команда набрала 45 очков и всего на один пункт отстает от "Интера" и на три – от "Ювентуса". Чиро Иммобиле с 23 голами уверенно лидирует в списке бомбардиров, на 9 опережая Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

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