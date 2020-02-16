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"Лацио" – "Интер": где смотреть поединок чемпионата Италии

16 февраля, 15:16

Матч пройдет на стадионе "Олимпико"

Антонио Конте

Антонио Конте / Фото: AFP

В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Италии между "Лацио" и "Интером". Встреча пройдет в Риме на стадионе "Олимпико". Мы проведем онлайн матча "Лацио" – "Интер" с яркими фото и всеми главными моментами поединка.

Прямая трансляция противостояния между римским и миланским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 2". Начало в 21:45.

После 25 туров у "Интера" и "Ювентуса" по 54 очка, на одно очко от дуэта лидеров отстает "Лацио". "Бело-голубые" и "черно-синие" сойдутся в очном поединке, что должно помочь "старой синьоре" в борьбе со своими соперниками.

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Ранее мы писали, что Малиновский и компания продлили черную полосу бывшему тренеру "Шахтера". "Аталанта" приближает отставку португальского наставника Паулу Фонсеки.

Также смотрите прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии. Все о поединках 24 тура чемпионата Италии – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица.

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Источник: Сегодня|Спорт

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