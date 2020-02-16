"Лацио" – "Интер": онлайн центрального поединка чемпионата Италии

Лацио - Интер / Фото: Reuters

На стадионе "Олимпико" в Риме в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии "Лацио" примет "Интер". Центральный матч не только очередного тура Серии А, а возможно и всех выходных. Мы проведем онлайн матча "Лацио" – "Интер" с яркими моментами поединка.

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В этом поединке сойдутся команды, которые смогли навязать настоящую борьбу "Ювентусу". "Интер" и вовсе приезжает в Рим в качестве лидера. Но у команды Индзаги появится шанс "свергнуть" команду из Милана на вершине турнирной таблицы, в случаи победы.

Команды провели между собой 169 матчей во всех турнирах: 41 победа "Лацио", 69 — "Интера" и 59 ничьих.

У "Лацио" лишь одна кадровая потеря перед отчетным поединком. Не поможет команде боснийский полузащитник Сенад Лулич. Что касается миланского клуба, то под вопросом остается участие во встрече капитана и голкипера Самира Хандановича.

Антонио Конте

"Лацио" является очень серьезной силой в итальянском футболе. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок Италии, в этом взяла Суперкубок. Они усилили и сохранили своих сильнейших игроков. Этот матч обещает быть непредсказуемым и равным. Лично я назвал бы его матчем аутсайдеров чемпионской гонки. Я думаю, что это самое лучшее определение. "Лацио" выходит демонстрировать силу, они неизбежно пойдут на победу, как и мы. И так считает большинство. Но это как раз на руку и "Интеру", и "Лацио", – отметил наставник Интера Антонио Конте. В тренде УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и Гвардиолы

Симоне Индзаги / Фото: AFP

"Да, это будет матч за скудетто. Об этом говорит турнирная таблица, об этом скажет атмосфера на стадионе. Но этот матч не станет решающим, потому что впереди нас ждет еще14 туров, и случиться может всякое. Победа придаст нам невероятный импульс, но мы не должны быть одержимы первым местом. В начале сезона это не было нашей целью. "Юве" с "Интером" были созданы для этого, а мы находимся здесь благодаря долгой и старательной работе, проделанной всем клубом. Мы постараемся навязать "Ювентусу" и "Интеру" борьбу до самого конца", – отметил главный тренер Лацио Симоне Инзаги.

Смотрите, как "Ювентус" сенсационно проиграл в предыдущем туре Серии А:

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