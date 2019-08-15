"Лацио" нацелился на нападающего сборной Украины

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

"Лацио" заинтересован в услугах нападающего бельгийского "Гента" Романа Яремчука, сообщает La Lazio Siamo Noi. 23-летний игрок сборной Украины в стартовавшем сезоне Лиги Европы успел провести три матча, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.

Также в список кандидатов на усиление атаки римлян входят испанские форварды Фернандо Льоренте и Дани Ольмо. Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 3,8 миллиона евро. В прошлом сезоне он забил 12 голов в 45 матчах во всех турнирах.

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Добавим, что Яремчук перешел в "Гент" в 2017 году из киевского "Динамо". Напомним, что в июне форвард Роман Яремчук открыл счет своим голам в составе сборной Украины. Нападающий сначала приложился к разгрому Сербии (5:0) в отборе на Евро-2020, а затем забил единственный гол в ворота Люксембурга (1:0).

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Обзор матча Украина – Сербия – 5:0:

Ранее мы писали, что украинские легионеры забили четыре гола в одном матче чемпионата Бельгии. Игорь Пластун, Роман Яремчук и Роман Безус помогли "Генту" разгромить "Эйпен".

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