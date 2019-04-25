"Лацио" прошел "Милан" в полуфинале Кубка Италии

На своем поле "Милан" уступил с минимальным счетом 0:1, команда Дженнаро Гаттузо покидает Кубок Италии

"Лацио" обыграл "Милан" и вышел в финал Кубка Италии. Фото: AFP

Футболисты римского "Лацио" пробились в финал Кубка Италии, обыграв на выезде "Милан" в ответном полуфинальном матче турнира. Встреча, прошедшая в среду на "Сан-Сиро", завершилась со счетом 1:0 в пользу римлян. Единственный мяч забил Хоакин Корреа на 58-й минуте. Первый матч, прошедший в Риме 26 февраля, завершился вничью со счетом 0:0.

В финале Кубка Италии "Лацио" сыграет с победителем в противостоянии между "Фиорентиной" и "Аталантой". В первом игре команды выдали результативную ничью 3:3, а ответная состоится 25 апреля.

Напомним, что ранее в среду матч чемпионата Голландии прервали из-за сильной грозы с молниями. Поединок "Зволле" – "Гронинген" был остановлен на 57-й минуте, встреча продолжится 29 апреля со счета 1:2.

А в чемпионате Украины сегодня был сыгран матч между нашими грандами – "украинское класико". Поединок 25-го тура Премьер-лиги "Динамо" – "Шахтер" завершился вничью – 0:0, причем на последних минутах встречи форвард гостей Жуниор Мораес не смог реализовать пенальти – его парировал голкипер киевлян Денис Бойко.

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