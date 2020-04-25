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Лакшери карантин: звезда сборной Англии полез в огород в эксклюзивных тапочках за 180 фунтов

25 апреля, 09:56

Максим Перепелица

Суровые карантинные будни Джейми Варди

Многие футболисты и спортсмены во время пандемии коронавируса остались дома и посвятили все свободное время своим детям и прекрасным женам. Ранее мы рассказывали, как рефери принял роды у овечки у себя на ферме. Но, вот игрок Лестера Джейми Варди решил взять в руки лопату и немного поухаживать за своим садом. Возле роскошного дома с восемью спальнями, стоимостью 2,5 миллиона фунтов, Варди выращивает клубнику и картошку.

"Джейми любит быть в саду. Он выращивает овощи и очень рад проводить время со своими детьми. У них также есть много цыплят", – рассказывает близкий член семьи.

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Но, вот британское издание The Sun выяснило, что игрок сборной Англии не обычный садовник. Игрок решил, что на огород можно выйти и в эксклюзивных тапочках всемирно известного бренда за 180 фунтов. В них он украшает свой сад и ухаживает за курятником. А ранее неугомонный Джейми Варди в образе Человека-паука напал на футболистов "Лестера".

Смотрите, как Варди забивает за "Лестер" в чемпионате Англии

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чемпионат Англии Лестер Джейми Варди

Источник: The Sun

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