Сборная Словении забила пять безответных мячей в Латвии в отборе на Евро-2020
Словенские футболисты одержали первую победу в отборе на чемпионат Европы, разгромив на выезде команду Латвии
Сборная Словении одержала первую победу в отборочном турнире на чемпионат Европы 2020 года. На выезде словенцы разгромили команду Латвии с неприличным счетом 5:0. По дублю в составе победителей оформили Домен Чрнигой и Йосип Иличич. Сборная Латвии в четырех играх потерпела четыре поражения и остается на последнем месте в группе, а команда Словении с пятью очками поднялась на четвертую строчку.
Латвия – Словения 0:5 (0:4)
Голы: Чрнигой (24), Чрнигой (27), Иличич (29), Иличич (44), Зайц (47)
Матч понедельника в группе G:
- Северная Македония – Австрия – 1:4
- Латвия – Словения – 0:5
- Польша – Израиль – 4:0
Таблица группы G отбора на Евро-2020:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|4
|4
|0
|0
|8-0
|12
|2
|ИЗРАИЛЬ
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|3
|АВСТРИЯ
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|4
|СЛОВЕНИЯ
|4
|1
|2
|1
|7-3
|5
|5
|МАКЕДОНИЯ
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|6
|ЛАТВИЯ
|4
|0
|0
|4
|1-13
|0
Отметим, что сборная Украины в понедельник во Львове обыграла команду Люксембурга. Поединок завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Роман Яремчук на шестой минуте встречи.
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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