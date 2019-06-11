Сборная Словении забила пять безответных мячей в Латвии в отборе на Евро-2020

Словенские футболисты одержали первую победу в отборе на чемпионат Европы, разгромив на выезде команду Латвии

Словения громит Латвию 5:0 в отборе на Евро-2020. Фото: AFP

Сборная Словении одержала первую победу в отборочном турнире на чемпионат Европы 2020 года. На выезде словенцы разгромили команду Латвии с неприличным счетом 5:0. По дублю в составе победителей оформили Домен Чрнигой и Йосип Иличич. Сборная Латвии в четырех играх потерпела четыре поражения и остается на последнем месте в группе, а команда Словении с пятью очками поднялась на четвертую строчку.

Латвия – Словения 0:5 (0:4)

Голы: Чрнигой (24), Чрнигой (27), Иличич (29), Иличич (44), Зайц (47)

Матч понедельника в группе G:

Северная Македония – Австрия – 1:4

Латвия – Словения – 0:5

Польша – Израиль – 4:0

Таблица группы G отбора на Евро-2020:

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 4 4 0 0 8-0 12 2 ИЗРАИЛЬ 4 2 1 1 8-7 7 3 АВСТРИЯ 4 2 0 2 7-6 6 4 СЛОВЕНИЯ 4 1 2 1 7-3 5 5 МАКЕДОНИЯ 4 1 1 2 5-7 4 6 ЛАТВИЯ 4 0 0 4 1-13 0



Отметим, что сборная Украины в понедельник во Львове обыграла команду Люксембурга. Поединок завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Роман Яремчук на шестой минуте встречи.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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