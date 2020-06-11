Лебединая песня Шевченко: в этот день восемь лет назад сборная Украины выиграла единственный матч Евро

11 июня 2012 года в подопечные Олега Блохина вырвали победу у шведов на "Олимпийском"

Ровно восемь лет назад состоялся знаменательный матч в истории сборной Украины по футболу. Наша команда дебютировала в финальных частях чемпионатов Европы. Причем премьера пришлась на домашний Евро-2012, который наша страна принимала вместе с Польшей. 11 июня на обновленном киевском НСК "Олимпийский" подопечные Олега Блохина сражались со сборной Швеции. Тогда в составе хозяев последний турнир проводил нападающий Андрей Шевченко. Теперь он уже – главный тренер "сине-желтых", который вывел команду на Евро-2020. Контракт Андрея Шевченко со сборной Украины подписали на необычный срок.

Чемпионат Европы-2012 официально стартовал 8 июня. Но наша команда свой первый матч в своей группе играла лишь 11-го числа.

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Поединок двух "сине-желтых" сборных запомнится многим навсегда. Украинцы добыли волевую победу: на гол звездного Златана Ибрагимовича дублем ответил Андрей Шевченко – 2:1. Смотрите обзор легендарной победы.

Затем наши дважды проиграли в Донецке – Франции под ливнем (0:2) и Англии (0:1) с незасчитанным голом Марко Девича (вспомним венгерского рефери Кашаи). На домашнем Евро-2012 Шева провел последние игры в форме сборной и завершил карьеру в неполные 36 лет.

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Вашему вниманию – действия Андрея в том матче.

К сожалению, тот успех остался единственным в коллекции нашей сборной за два чемпионата. В 2016 году подопечные Михаила Фоменко проиграли все три матча финальной части, не забив ни одного мяча.

Читайте об отличиях между Евро-2012 и Евро-2016.

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Смотрите, как прошлой осенью Швеция играла вничью с испанцами

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