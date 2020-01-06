"Лечче" без украинца Шахова проиграл дуэль конкуренту за выживание в чемпионате Италии

"Удинезе" обыграл "Лечче"

Продолжает неудачные выступления в итальянской Серии А "Лечче", за который выступает украинский полузащитник Евгений Шахов. В первом матче 2020 года команда с юга Италии уступила конкуренту в борьбе за место под солнцем элитного дивизиона – "Удинезе", причем на своем поле. Читайте прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Италии.

29-летний Шахов не попал в стартовый состав "Лечче". Впрочем не появился он на поле и в течение матча, хотя тренер его команды Фабио Ливерани сделал две замены. Хозяева надеялись победить, а вместо этого пропустили гол на 88-й минуте от Родриго де Пауля и проиграли – 0:1. Смотрите видеообзор поединка "Лечче" – "Удинезе".

Реклама

Третье поражение подряд, в том числе второе – на своем стадионе, оставляет "Лечче" на 17-м месте чемпионата Италии с 15 очками. А вот "Удинезе" поднялся на 13-ю позицию с 21 пунктом в активе. Если бы "Лечче" победил, то догнал бы команду из Удине. Теперь же всего на одно очко отстают от коллектива Евгения Шахова "Брешия" и "Дженоа", да и СПАЛ с 12 очками, занимающий последнее место, – всего на расстоянии одной победы.

В тренде 100 самых популярных украинских спортсменов: первый рейтинг 2020 года

Читайте также: Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в карьере.

Вспомним, как Шахов забивал за сборную Украины сербам еще в 2016 году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама